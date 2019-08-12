影／草屯垃圾場旁蓋人工湖…環團憂民眾喝鳥嘴潭污染髒水

記者楊蕓／台北報導

鳥嘴潭人工湖預定提供彰化縣、草屯飲用水，但台灣水資源保育聯盟12日召開記者會痛批，鳥嘴潭人工湖旁約200公尺就是草屯垃圾場，掩埋廢棄物至今已超過20年，又有活動斷層通過，並現場公佈垃圾場空拍影片，直指垃圾場旁不適合興建飲用水人工湖，要求行政院取消計畫。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，從空拍影片可看到草屯垃圾場污水四處流竄，沒有污水處理設備，焚化飛灰包含重金屬、戴奧辛露天堆置，甚至堆在已封場的掩埋場上，地下水監測只有垃圾場南側，北側有監測井，無法證明垃圾場南側的鳥嘴潭人工湖不會受地下垃圾污水影響。

▲環團籲停建鳥嘴潭人工湖 。（圖／台灣水資源保育聯盟提供）

陳椒華並指出，鳥嘴潭人工湖有隘寮活動斷層通過，應大幅縮小面積，水利署還要興建水泥牆擋污水根本不可行，建在活動斷層上、斷層活動及水泥老化都會裂開，根本無法阻擋地下污水。

彰化縣綠色資源人文保育協會理事長吳麗慧說，環團勘查發現垃圾場的大量污水，毫無處理就往外流竄，垃圾場已運作多年，恐早已污染鄰近地區的土壤與地下水，鳥嘴潭人工湖未劃設自來水水質水量保護區，焚化廠及垃圾場仍在營運，如何讓民眾信服它不會污染到人工湖？如何保證以後不會再有更嚴重污染的產業進駐？

對於環團的質疑，水利署中區水資源局副局長潘禎哲表示，此案從96年就開始規劃，包括現場地質、水質資料監測、斷層、焚化爐等問題，環評階段都有資訊揭露，並由環評審查委員充分討論。

潘禎哲提到，對於環團及居民擔心的人工湖水質影響，人工湖的取水口是在更上游，從上游來取水基本上水質是符合標準，近十年來的水質監測，也都符合標準。