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飲用水源地蓋在養豬、垃圾場旁　環團氣炸：是要給彰化人喝？

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▲▼台灣水資源保育聯盟要求前瞻計畫「鳥嘴潭人工湖」環評撤銷。（圖／台灣水資源保育聯盟提供）

▲環保團體要求前瞻計畫「鳥嘴潭人工湖」環評撤銷。（圖／台灣水資源保育聯盟提供）

記者許展溢／台北報導

環保團體今（25日）怒開記者會痛批，位於彰化鳥嘴潭人工湖計畫為前瞻計畫之一，問題很多，如環評草率，環評書內容更涉嫌造假，沒列出靠近人工湖的草屯垃圾場、霧峰垃圾場及養豬場，涉嫌誤導環評通過，要求撤銷此案，因為無法想像這樣的計畫是要給彰化人喝豬糞尿水、垃圾水。

鳥嘴潭人工湖100年通過環評，將斥資數百億興建，預定於草屯烏溪炎峰橋下游約 600公尺處興建一低矮攔河堰，並利用烏溪南岸土地興建人工湖，滿水位蓄水面積共約 127 公頃，主要供應彰化及南投草屯的民生用水。

請繼續往下閱讀...

台灣水資源保育聯盟陳椒華理事長表示，此計畫環評草率，環評書內容涉嫌造假，沒有列出靠近人工湖的草屯垃圾場、霧峰垃圾場及養豬場，涉嫌誤導環評通過外，更沒要求劃設自來水水質水量保護區及飲用水保護區，實在荒謬，尤其目前烏溪二岸有垃圾場、養豬場，政府不應草率浪費公帑興建。

▲▼環團要求政府停止鳥嘴潭人工湖計畫。（圖／台灣水資源保育聯盟提供）

▲環團質疑此前瞻計畫是給彰化人喝豬糞尿水、垃圾水、泡澡溫水。（圖／台灣水資源保育聯盟提供）

民進黨立委劉建國到場指出，總經費高達199億元的鳥嘴潭人工湖，預定2020年完工，未來每天將提供21萬噸的生活用水給彰化，4萬噸水給草屯，除可穩定區域供水，也可減少抽地下水，防地層下陷。不過，當初環評，就有人提出「草屯鎮焚化爐及垃圾場與鳥嘴潭人工湖直線距離不到1公里」問題，加上焚化爐雖停爐但垃圾場問題仍沒解決。

彰化縣綠色資源人文保育協會吳麗慧理事長認為，本開發案雖通過環評，但距離大規模養豬場相當近等狀況，環評書都未提到，如此攸關公共飲用水源安全的自來水水質水量保護區的劃設問題，完全被忽視，彰化的居民難免擔憂將來自來水水質安全。

台灣生態學會楊國禎理事長說，23日經過人工湖預定地，由國道6號看垃圾掩埋場，現場垃圾依然堆積如山，進一步了解發現，現在每天進入垃圾場有約50噸左右的垃圾。台灣水資源保育聯盟主任黏麗玉不滿說，草屯垃圾掩埋場從民國91年到97年 ，年限已超過，每天還是進垃圾，垃圾依然留在原處，且每天垃圾進入量大於運出量，夜晚還飄出重重難聞的的味道，讓北勢湳村民受不了。

黏麗玉強調，掩埋物有一般廢棄物及飛灰（含戴奧辛、重金屬），這些都會透過地下水汙染人工湖，質疑這些汙水將直接排入烏溪，烏溪的水再由鳥嘴潭攔河堰給攔下來供草屯、彰化人 飲用，實在無法想像，前瞻計畫是給草屯、彰化人喝豬糞尿水、垃圾水、泡澡溫水。

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關鍵字：彰化,鳥嘴潭人工湖,前瞻計畫,環保團體,台灣水資源保育聯盟,自來水,垃圾

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