「郭柯王」三方會面時間地點曝光！選定千人場面公開合體

圖、文／鏡週刊

明年總統大選，「郭柯王」鐵三角結盟態勢漸明朗，本刊獨家掌握，三人會面地點敲定週日（18日）上午，在桃園巨蛋登場。據了解，三人不會舉辦制式記者會，而是選擇一場千人大場面的宗教祈福活動一起現身，並採公開形式「自然碰面」。這也是郭台銘自上月31日返台後的第一個公開行程，三人如何互動、談話，備受關注。

本刊掌握，這場「郭柯王」會面的場合，將選定18日上午8點在桃園巨蛋登場的「世界佛教青年僧伽會第16屆年會」，當天活動由功德山寺住持寬如法師主持，活動內容定調是「供佛齋僧、為世界兩岸和平祈福大會」。主辦單位近日已寄出邀請函給鴻海前董事長郭台銘、台北市長柯文哲、立法院前院長王金平三方，因此讓三人的首場碰面隨之曝光。

根據主辦單位安排，當天郭、柯、王三人將齊聚現場參加千人祈福活動，主辦方並將三人的座位安排在一起，讓他們可以「自然碰面」、「自然交談」；至於三人當天會不會有閉門會談，目前尚未定案。

據了解，主辦單位是在一個半月前即已向柯文哲提出邀請，柯也已排入既定行程；近一週郭、柯、王合作態勢明朗化，三方上週即有共識，「彼此應該找時間一起見面」，三方幕僚並有默契，可以挑三人既定的公開行程，擇一個大家都可以的時間「自然、公開碰面」，最後於是選定這場千人祈福活動見面。

而在郭柯王三人正式會面前，三方的幕僚「會前會」也敲定週四中午登場，幕僚除了將確認週日三方見面的細節之外，可能也會討論在祈福活動後，是否另外安排地點三人「聊聊」，至於形式有待週四（15日）會前會拍板。

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