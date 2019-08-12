台南麻豆新農人　「柚愛」文旦助公益

▲台南市麻豆區5位新農人，將銷售文旦柚所得的20％回饋給各社福單位，台南市政府農業局長李朝塘大表讚許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆區的新農人，每年逢中秋佳節都會舉辦義賣文旦柚的活動，今年邁入第5年，共有5位新農人共襄盛舉，會將銷售文旦柚所得的20％回饋給各社福單位，台南市政府農業局長李朝塘8月12天親自主持此公益記者會，轉達台南市長黃偉哲對這幾位新農人的善行大表讚揚。

李朝塘表示，台南麻豆文旦，原本就以香甜多汁聞名，如今又加上這幾位新農人的善行，這個故事傳開來以後，麻豆文旦一定會更加好賣，黃偉哲市長特別交待農業局，一定要將這幾位青農的善行大力表揚。

台南市政府農業局表示，義賣文旦活動，除了原有班底的李明彥、李政勳、李佳翰和李羚卉外，今年新增了新農人陳有信，他年紀雖輕，但已經是麻豆區果樹產銷班第20班的班長；新農人會將銷售文旦柚所得的20%回饋給各社福單位，李明彥、李政勳、李佳翰將分別捐贈給合作多年的創世基金會、蓮心園基金會以及北台南家庭扶助中心；自己也有領養毛小孩的李羚卉，則捐贈給台南市流浪動物愛護協會。

今年新加入的陳有信，選擇南台南家扶中心為受贈單位，將作為扶助家庭的學童教育基金；南台南家扶中心主任李保良表示，非常榮幸能參與此次合作計畫，透過公益文旦活動，對家扶學童及新農人都是美事一樁。

農業局指出，這五位新農人的文旦柚皆取得農產品生產追溯以及產銷履歷驗證，更有多位入圍今年度第一階段的文旦柚果園評鑑，麻豆本為全國首要文旦產區，此次公益活動的文旦柚品質保證消費者滿意。

文旦含有豐富天然果膠、高纖維質、維他命C和珍貴精油，中秋月圓人團圓之際，香甜多汁、粒粒飽滿的麻豆文旦絕對是中秋節前伴手禮最佳首選。柚果飄香的文旦產季已蓄勢待發，今年麻豆生產的文旦一如往年的高品質，返鄉務農的年輕人在安居樂業的同時，不忘回饋家鄉與社福團體，歡迎民眾一起來響應。