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酒友口角怒撂3人圍毆！兒急揮榔頭救父　男濺血送醫「開刀取眼球」永失明

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▲台南市台南市北門區8月11日凌晨發生鬥毆重傷害案，學甲分局警方到場查處。（圖／讀者提供，下同）

▲台南市台南市北門區8月11日凌晨發生鬥毆重傷害案，學甲分局警方到場查處。（圖／讀者提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北門區8月11日凌晨發生鬥毆重傷害案，朱、侯2名男子酒後發生口角，侯男返家找來3名友人助陣，前往朱男家中毆打朱男，朱男25歲兒子見父遭圍毆，情急拿起榔頭替父解危，卻不慎擊中侯男右眼，當場打破眼球，經送醫手術後右眼宣告永久失明。朱嫌犯後18小時主動向學甲分局投案，全案偵訊後依重傷害罪嫌送辦。

學甲分局警方指出，北門區三光里三寮灣原本為一純樸的鄉村社區，居民多以務農、漁業維生，50歲朱姓男子與30歲侯姓男子2人為酒友，10日深夜2人酒後因幾句玩笑話發生口角爭執，當時被人架開未發生肢體衝突。

侯男事後心有不甘，即找來3名友人，在11日凌晨一同到朱男家中找對方興師問罪，雙方再度發生口角大打出手，朱男25歲兒子聽到父親被圍毆，情急拿出榔頭要替父解危，卻不慎一槌擊中侯男右眼，侯男眼部重創傷勢嚴重，經報救護車載往永康奇美醫院急救，但因眼眶骨折、眼球破裂，院方緊急開刀取出右眼，術後雖無生命危險，惟右眼永久失明，再不可復。

▲台南市台南市北門區8月11日凌晨發生鬥毆重傷害案，學甲分局警方到場查處。（圖／讀者提供，下同）

學甲分局警方接獲通報馬上到場查處，警方逐一清查在場人員身分，除派員至醫院保護被害人安全維護外，並規劃24小時在該社區巡邏、守望，確保社區安全。因朱男兒子已逃逸無蹤，經警方循線策動，朱男11日晚上主動投案，警訊中辯稱並非故意，不知事情會變成這樣，他十分後悔。全案經偵詢後依重傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦。

學甲警分局長洪頂力表示，類似這種鄉村偶發衝突鬥毆事件，警方絕對不敢大意，一定會投入全部警力立即破案，適時消弭民眾不安，並將持續加強防制暴力案件發生，保護民眾生命財產安全，維護治安平穩。

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關鍵字：台南,北門,鬥毆,榔頭,眼球破裂,失明

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