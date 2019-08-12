「最佛心企業」在台南！璨揚生育補助3胎30萬　還幫員工償債

▲台南科技工業區車燈大廠璨揚企業公司，以落實「員工是公司最大的資產」而聞名業界，是員工口中最「佛心企業」，員工福利讓外界稱羨，員工大讚負責人黃文献是最有愛心的老闆。（攝自璨揚企業臉書）

記者林悅／台南報導

台南科技工業區車燈大廠璨揚企業公司，是員工口中最「佛心企業」，員工福利讓外界稱羨，針對生育獎勵，員工生第一胎5萬，第二胎10萬，第三胎15萬，迄今已發出逾千萬元，且公司還無息借款供員工還債，在不扣本薪情況下，員工無負擔的慢慢歸還，令員工大讚負責人黃文献是最有愛心的老闆。

璨揚企業座落於台南科技工業園區，是台灣最大卡拖車燈製造商，30多年來，以台灣為基地，持續研發、創新，並創設自有品牌（LUCIDITY）；從最初員工僅10人，一直擴展至今逾540人，並於歐洲、北美及澳洲設據點，產品行銷遍及全球，更躍居北美第3大卡車燈廠商。

該公司以落實「員工是公司最大的資產」而聞名業界，然董事長黃文献行事低調，不愛曝光，更堅持不上市，將福利分享給自家員工更受到員工好評愛戴。讓員工及界津津樂道地是「璨揚寶寶」的生育補助，為鼓勵生育；員工生第一胎給5萬，第二胎加碼到10萬，生第三胎給15萬，子女1到3歲每月給5000元津貼，據了解，多年來已發出逾千萬元補助金。

台南佳里人的黃文献，多年前接受媒體訪問時則透露，因曾探望生產的女同事，發現光是坐月子就要花5到10萬元，請保母每個月也要1萬多元，他心想企業能幫忙員做什麼？特別是台灣生育率目前是全球最低，台灣生育率少是很嚴重問題，他才有獎勵生育念頭。

台南市政府勞工局長王鑫基日前邀請黃文献分享企業經營理念、如何促進勞資和諧，王鑫基說，黃文獻除很會照顧員工，璨揚企業長期超額雇用身心障礙員工，並多次捐贈消防救護車，連續3年為身心障礙者舉辦「慈揚盃」樂樂棒球競賽。這些都可以彰顯黃文獻是名很有愛心的老闆與企業家，值得肯定讚賞。