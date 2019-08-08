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宜縣府宣布9日停班停課　童玩傳藝等休園停診1天

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▲▼3小時湧人1萬4千多人，宜蘭童玩節首日現人潮。（圖／游芳男攝，下同）

▲宜縣府宣布9日停班停課，宜蘭童玩節（如圖）、傳藝、羅東博愛醫院等同步休園停診1天。（圖／游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府依據中央氣象局發布利奇馬颱風警報及風雨預測資料，8日晚宣布宜蘭9日停班停課，因這項停班停課1天而跟著休園或停診1天的，包宜蘭童玩節、傳藝中心、羅東博愛醫院等。

因宜蘭9日停班停課1天，而跟著休園或停診1天包括：

2019宜蘭國際童玩藝術節同步休園1天，園區內舉行的宜蘭情人節活動暫停開放1天。

宜蘭傳藝園區休園1天。

蘇澳冷泉各區暫停開放1天，8/10視復原情況公告開園時間，另，8/10呢喃情歌音樂會預計照常舉行。

羅東博愛醫院停診1天，急診照常運作。

羅東聖母醫院門診停診1天、急診照常。

陽大醫院新民院區及蘭陽院區門診全面停止看診1天，蘭陽院區急診24小時照常看診。

台北榮總蘇澳暨員山分院院本部及市區門診中心門診停診1天，急診正常運作。

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關鍵字：宜蘭,停班停課

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