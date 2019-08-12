快訊／柯文哲編21億補助65-69歲老人健保　明年1月1日正式上路

▲柯文哲出席老人福利政策行銷記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲上任後砍掉重陽敬老金，並取消65至69歲長者健保補助，日前議員提案要求恢復敬老金時，柯文哲仍強硬反對，強調老人健保補助要優先推動。老人福利政策研擬多時，柯文哲終於在12日舉行的老人福利政策行銷記者會正式宣布，65至69歲老人健保補助，明年1月1日上路。

柯文哲致詞表示，65歲以上有幾千位老人沒有在繳健保費，這是社會的大問題，因為健保還是造成台灣健康人群很重要的條件，所以希望每位長者排富以外（稅收20%以下），都有健保的cover，明年編列21億預算，也是因為這幾年比較節省，把其他地方的錢挪出來，所以明年1月1日開始恢復健保的補助。

柯文哲指出，因為在過去幾年當中，台北市大於65歲人口增加太多，本來預算僅有15億，錢不夠用，如果要到2029年，大概健保補助要31億，比現在多了快2倍，現在籌備明年預算，發現這老人人口越來越多，老人社會福利花掉錢很多，所以要怎麼有效使用，當然要有優先順序，健保補助明年大概多6億多，「老實講，這還是錢啦，所以經濟不好，什麼都不用講」。

針對健保補助部分，社會局老人福利科長葉俊郎表示，2016年考量財政問題，調整為70歲以上老人補助，這幾年因為財政紀律有成，因此決定再調整回來，一年增加6.2億預算，從原本的15億元，增加至21.9億，統計65歲至69歲老年人口，估計將有8萬8千人受惠。

此外，敬老卡除了在公車、捷運、YouBike、貓纜、甚至雙層巴士使用，今年9月1日起，敬老卡將適用範圍擴大至台北市12區運動中心，敬老卡480點將可免費使用游泳池、健身房及桌球、壁球、羽球及撞球等6項運動設施。

葉俊郎表示，敬老卡依照老人福利卡優惠，以交通與運動休閒為主，預算部分增加11.58億，今年為了擴大使用增加至12.79億，明年預算也大約落在12.79億左右。