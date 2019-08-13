談郭董「該捨要捨」　柯文哲：80萬員工在大陸怎麼辦？

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選情勢詭譎，各界矚目的「郭柯王」合作與否引人好奇，台北市長柯文哲在專訪時對鴻海創辦人郭台銘喊話「該捨要捨」，似乎仍對郭有疑慮。對此，柯文哲13日受訪解釋，郭台銘不但是美日中都可以接受的人，跟3國都有很大的利益瓜葛，特別是美國還有投資很大一筆，大陸他本來就有很大資產在那哩，「這也是他怎麼去跟社會說明、處理，不然這就變成打選戰最大的罩門。」

談到對郭台銘喊話「該捨要捨」，柯文哲坦言，「郭董如果要選的話，我猜啦，民進黨要貼他標籤一定貼他是董建華2.0，就是說他有龐大資產在大陸」；柯說，這也是他跟大家不一樣，「我是美日中都可以接受，但是跟美日中都沒有瓜葛，因為我又沒有財產。」

柯文哲表示，郭台銘是美日中都可以接受，但是跟三個國家都有很大的瓜葛、都有很大的利益在那邊，特別是美國還有投資很大一筆，大陸他本來就有很大資產在那哩，「這也是他怎麼去跟社會說明處理，不然這就變成打選戰最大的罩門。」

▲柯文哲回應時事。（圖／記者莊喬迪攝）

而為何2020的首選會是郭台銘？柯文哲說，選舉還是動態的，每個人都有優點、缺點，「所以我才在問，小英當會怎樣？韓國瑜當會怎樣？」很多東西歷史的事情是事後才能知道，只能做事前的「最佳猜測」。

「最佳猜測就是做為一個理智的人類，透過他們的論述、言行，言論跟行為，做一個判斷」，柯文哲說，很多事情也許事過境遷、5年後去看，根本不是這樣，也有可能，「但是我們還是只能做最佳的猜測。」

至於郭台銘贏韓國瑜的原因？柯文哲說，不是說郭台銘一定贏過自己，郭董還是很多缺點，不過有些大小缺點是這樣，「比方說會罵部下、丟東西，坦白講以前在台大當教授也是東罵西罵」，但能力可以後天訓練，現在自己就比較不會對屬下丟東西暴怒，這種東西是可以學習的，「像這種小缺點改正比較快，那種比方說80萬員工在大陸要怎麼辦？這就是大問題，這比較大的，個人一些行為比較容易改。」

媒體追問，再日前傳出的郭柯會中，跟郭台銘說選得贏大家再來幫忙，郭如何回應？柯文哲說，「這沒有回應」，隨後表示很奇怪，黃光芹（爆料之媒體人）是躲在桌子底下在偷聽是不是？不然怎講得活靈活現？