　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談郭董「該捨要捨」　柯文哲：80萬員工在大陸怎麼辦？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選情勢詭譎，各界矚目的「郭柯王」合作與否引人好奇，台北市長柯文哲在專訪時對鴻海創辦人郭台銘喊話「該捨要捨」，似乎仍對郭有疑慮。對此，柯文哲13日受訪解釋，郭台銘不但是美日中都可以接受的人，跟3國都有很大的利益瓜葛，特別是美國還有投資很大一筆，大陸他本來就有很大資產在那哩，「這也是他怎麼去跟社會說明、處理，不然這就變成打選戰最大的罩門。」

談到對郭台銘喊話「該捨要捨」，柯文哲坦言，「郭董如果要選的話，我猜啦，民進黨要貼他標籤一定貼他是董建華2.0，就是說他有龐大資產在大陸」；柯說，這也是他跟大家不一樣，「我是美日中都可以接受，但是跟美日中都沒有瓜葛，因為我又沒有財產。」

柯文哲表示，郭台銘是美日中都可以接受，但是跟三個國家都有很大的瓜葛、都有很大的利益在那邊，特別是美國還有投資很大一筆，大陸他本來就有很大資產在那哩，「這也是他怎麼去跟社會說明處理，不然這就變成打選戰最大的罩門。」

▲▼柯文哲回應時事。（圖／記者莊喬迪攝）

▲柯文哲回應時事。（圖／記者莊喬迪攝）

而為何2020的首選會是郭台銘？柯文哲說，選舉還是動態的，每個人都有優點、缺點，「所以我才在問，小英當會怎樣？韓國瑜當會怎樣？」很多東西歷史的事情是事後才能知道，只能做事前的「最佳猜測」。

「最佳猜測就是做為一個理智的人類，透過他們的論述、言行，言論跟行為，做一個判斷」，柯文哲說，很多事情也許事過境遷、5年後去看，根本不是這樣，也有可能，「但是我們還是只能做最佳的猜測。」

至於郭台銘贏韓國瑜的原因？柯文哲說，不是說郭台銘一定贏過自己，郭董還是很多缺點，不過有些大小缺點是這樣，「比方說會罵部下、丟東西，坦白講以前在台大當教授也是東罵西罵」，但能力可以後天訓練，現在自己就比較不會對屬下丟東西暴怒，這種東西是可以學習的，「像這種小缺點改正比較快，那種比方說80萬員工在大陸要怎麼辦？這就是大問題，這比較大的，個人一些行為比較容易改。」

媒體追問，再日前傳出的郭柯會中，跟郭台銘說選得贏大家再來幫忙，郭如何回應？柯文哲說，「這沒有回應」，隨後表示很奇怪，黃光芹（爆料之媒體人）是躲在桌子底下在偷聽是不是？不然怎講得活靈活現？

▲▼郭台銘、柯文哲。（合成圖／記者葉南州攝）

ET快訊
171cm甜美女警「滿1年轉內勤」同仁嘆不公平　豐原分局回應
陳宏昌第二？國民黨中常委姚江臨要求開除楊秋興黨籍
快訊／大豪雨襲擊高雄！岡山驚傳「民眾遭大水沖走」
黃曉明「貼臉洋模」夜店照流出！「10網紅陪酒」粉絲超火大

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,郭台銘

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃偉哲被批「樹懶等級」！6點半宣布停班課　她洗版罵：不要兩套標準說高雄

中油年終領4.4個月挨批　蘇貞昌：國營事業考評有一定作業程序

國民黨證實吳敦義急派密使赴陸　望恢復自由行

爆吳敦義手上握有韓國瑜喝酒照　黃光芹：陳宏昌穩贏

韓國瑜遭爆中午才上班　蘇貞昌：我每天很早出門 首長工作不簡單

快訊／韓國瑜被轟「吃喝玩樂抱女人」 蘇貞昌苦勸：拜託把市政做好

快訊／劉宥彤：郭台銘、柯文哲、王金平不排除「公開會面」

楊秋興砲打韓國瑜　網友灌國民黨粉專要求「開除黨籍」

邱顯智閃辭黨主席　徐永明：「慰留」會是黨內大方向

蔡英文台中競總搞定！　月底進駐桑尼廣場　林佳龍任主委

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

暖男哥哥委屈爆哭：想出去玩！　放手妹妹獨自爬繩索「希望她能變強」

黃偉哲被批「樹懶等級」！6點半宣布停班課　她洗版罵：不要兩套標準說高雄

中油年終領4.4個月挨批　蘇貞昌：國營事業考評有一定作業程序

國民黨證實吳敦義急派密使赴陸　望恢復自由行

爆吳敦義手上握有韓國瑜喝酒照　黃光芹：陳宏昌穩贏

韓國瑜遭爆中午才上班　蘇貞昌：我每天很早出門 首長工作不簡單

快訊／韓國瑜被轟「吃喝玩樂抱女人」 蘇貞昌苦勸：拜託把市政做好

快訊／劉宥彤：郭台銘、柯文哲、王金平不排除「公開會面」

楊秋興砲打韓國瑜　網友灌國民黨粉專要求「開除黨籍」

邱顯智閃辭黨主席　徐永明：「慰留」會是黨內大方向

蔡英文台中競總搞定！　月底進駐桑尼廣場　林佳龍任主委

獨身貴族老總控「假投資真詐財」　林冠百發571字聲明駁斥

黃偉哲被批「樹懶等級」！6點半宣布停班課　她洗版罵：不要兩套標準說高雄

統促黨張安樂笑批起訴太扯　「以前隨時可以進檢察官辦公室」

叫囂「我是林全定」！黑道大哥暴砸信義Apple專賣店　業者初估損失200萬

獨／毛加恩11月結婚！造型師新娘超美「透明婚紗」激露美腿

檸檬汁酸甜清爽！花蓮懷舊冰果室　必吃什錦炒麵、滷味拼盤

中油年終領4.4個月挨批　蘇貞昌：國營事業考評有一定作業程序

市場爛臉貓「一抱就呼嚕」！復原後仙氣十足　萬人暴動：撿到寶

iPhone歐洲市佔率Q2下跌17％　三星市佔率突破4成...5年來最高

逛漫展遇「美腿正妹」　結果竟是公司老闆cos女裝！他po網後悲劇了

政治熱門新聞

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有..

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書..

陸軍2自殺7天3死！國防部下令..

韓國瑜被爆只拼大位上班卻賴在家

韓國瑜醒了！8點召開防災會議忙..

柯文哲：落跑沒一個好下場

即／韓國瑜：溫良恭儉，再也不讓

韓國瑜賴在家是責任制　網友戰爆

侯友宜洗臉蔡英文拜廟　郭台銘也..

柯文哲：國民黨被韓國瑜毀了

私菸案追共犯　總統府侍衛室人員..

陳宏昌被開除　陳其邁：不要動不..

陳宏昌第二？　姚江臨要求開除楊..

挨批「找嘸市長」　韓辦4分40..

更多熱門

相關新聞

柯P：救災當下去視察每個部下都幹在心裡

中南部豪大雨不斷，高雄也受大雨影響12日有部分地區停班停課，但市長韓國瑜被抓包在住所待到近中午才出門，遭質疑「拚選舉累了嗎？」；而新聞局長王淺秋則回應，「行政首長的工作本來就是責任制，沒有固定上下班時間」。對此，台北市長柯文哲說，「市長本來就責任制，這沒問題」，反對救災當下首長到第一線，但自己一定會主持事後的檢討會。

旺中轉支持韓國瑜　柯P：不是每句都要聽你的

小英兩岸撿到槍　柯P酸：應以國家利益優先

評韓能力可練品德很難？柯P：不要對號入座

三鳳宮總統民調「吳沈配」贏柯文哲1倍

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

被攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「開始吞安眠藥」

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

西南季風進台灣！中南部10天豪雨

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

快訊／大雷雨夜襲中南部！台南雨量破237毫米

即／「台南大灣游泳」網灌爆求放假　黃偉哲回應了

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面