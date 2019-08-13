再酸蔡英文　柯文哲：個人利益與國家衝突時應以國家優先

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲接受媒體專訪談及兩岸問題時，指總統蔡英文兩岸政策是「飲鴆止渴」，短期有效但對長期發展不好；而蔡競辦則回應，兩岸政策是「穩健」且「堅定」。對此，柯文哲13日受訪笑說，「她這樣講我就沒辦法了」，直言蔡到了選舉時刻為拉抬聲量，用了撿到槍的方式，「國家利益有時候跟個人利益有衝突的時候，還是以國家長期利益為主。」

柯文哲表示，其實蔡英文一開始在國際關係的運作上面是相當穩定，他們判斷也是這樣，「最近應該是因為要選總統，然後民調偏低，要拉抬民調，所以用撿到槍的講法。」

「但是我覺得這樣，政治還是盡量求其穩定」，柯文哲說，因為國家利益跟個人利益有衝突的時候，還是以國家長期利益為主，「這是我個人的評論，當然講了她一定不服氣。」

另外，媒體還問到，是否會怕被蔡英文清算？柯文哲說，不用清算啊，「2017年9月打成那樣我嚇到了」；柯說，老實講，2017年9月他很生氣，「拜託這世大運我們辛辛苦苦辦完，那黑衣人事件，很清楚就是栽贓。」

柯文哲說，國安局、揮憲兵都不是他指揮，然後那黑衣人事件根本就是國安局跟憲兵隊在處理，「這次法院不是判賠10萬？不信你們再回去看，當時那個彭文正你看它怎麼抹黑我們的？做假新聞做到…，這種動用幾乎國家力量在抹紅一個人，太過分了」，接著葛特曼事件再一次，大家就都知道、彼此都認識，Let’s all。

▲柯文哲回應時事。（圖／記者莊喬迪攝）