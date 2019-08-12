神棍誆除嬰靈！騙「激烈床戳」改運　她人財兩失...喝酒壯膽被「逼吞嘉明」

▲吳姓男子一人分飾兩腳，誘騙女子上床還詐得15萬元。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／宜蘭報導

吳姓男子化名「林雨媗」在交友軟體與陌生女子柔柔（化名）成好友後，再以有認識厲害的「老師」可改運、斬桃花，還收取高額費用，甚至說要性交才能改運，柔柔上當後，還被迫吞精。事後，吳男又詐騙其他女子，柔柔驚覺受騙，憤而提告。宜蘭地院依5件詐欺起財罪判吳男1年4個月徒刑，另再依強制性交罪判3年10個月，但他不服提上訴，遭駁回。

判決書指出，吳男2016年10月17日在交友軟體「beetalk」上捏造女性身份，用暱稱「林雨媗」結識柔柔。2人無話不談成為閨蜜，柔柔開始向他傾訴自己的感情困擾，吳男見有機可乘，立刻用林女的身份稱，「我有認識一個算命通靈的老師，很厲害！或許他可以幫妳解開妳心裡的問題。」

吳男隨後假扮老師的身分與柔柔相約見面，還當場收取3400元，稱幫忙改運並處理嬰靈，之後再看是否需要斬桃花。相隔數日後，吳男再以「林雨媗」的身分告訴柔柔稱，自己當時改運是「先一半燒金紙，一半與老師發生性行為」，不停遊說柔柔再次找老師改運，還說改運一定要發生性行為，且「是要妳高潮才算，才能把妳不好的運拿掉」，還稱「改運要射體內ㄟ、不然就吞下去」 。

柔柔事後雖百般不願，但仍再次與「老師」相約，且為了麻痺自己還當場灌了多瓶啤酒，最後不僅被吳男欺騙性侵得逞，還在現場又交付7600元改運費。事後吳男再次以斬桃花為由向柔柔收取3萬2千元，並以「林女」身份鼓吹柔柔與他交往，還稱老師會照顧她、不會讓她受傷，柔柔也因剛失戀非常茫然，便半推半就的答應了。

然而，交往沒多久，柔柔就發現「老師」老師與「林女」根本是吳男一人分飾兩角，且交往期間吳男還故技重施詐騙另一名女子，且又得手11萬6千元，柔柔當場清醒，隨後報警提告。

吳男到案後矢口否認犯行，還稱與柔柔發生關係時，柔柔還說「旅館燈光美、氣氛佳，應該有感覺，如果不夠再看個A片助興」，甚至還自備情趣用品使用，而結束後，柔柔還告訴他「有安心的感覺」，可見柔柔是心甘情願的。至於另一名女子的部分，吳男也說事前都有告知對方費用，才進行斬桃花、改運法事，「當初有告知法事後三天不可有性行為，但她還是有性行為，再來怪我詐欺，自屬不對」。

法院審理後，並不採信吳男說法，更斥責他僅圖一己私慾得到滿足，罔顧女子的身心健康及心靈感受，用虛構的網友經歷及靈異之事，讓女子在無法反抗的狀況下強制性交得逞，又分別詐財共得手15萬9千元，手段相當惡劣，因此依詐欺取財部分則判處1年4個月可易科罰金，犯罪所得全部沒入，另外強制性交罪則判處3年10個月有期徒刑。吳男事後不服提出上訴，但遭到高院駁回，強制性交罪部分則仍可上訴。

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