當值星還站「00-02」...睡過頭查哨官找嘸人！驚醒直奔戰情室　一個動作GG了

▲呂男站夜哨卻睡過頭，他驚醒直奔戰情室竄改巡查登記簿遭法辦。示意圖與本案無關。（圖／東森新聞）

記者陳韻如／高雄報導

陸軍南區專長訓練中心一名呂姓上士2018年1月間，原應擔任凌晨0時至2時的安全士官衛哨勤務，但他卻因為睡過頭沒按規定上崗。事後呂男害怕遭到懲處，竟擅自塗改巡查登記簿，遭扭送法辦。此外，上一班的李姓少尉因為與呂男交接，並未報告長官就擅離職守，也同樣遭法辦，高雄地院最後認為，2人均有悔意，無再犯之虞，因此均判緩刑。

判決書指出，呂男2018年1月19日排定擔任「00-02」安全士官衛哨勤務，但他卻沒在規定時間內上崗，當天1時21分許，林姓巡查官查哨時未見其身影，遂在巡查登記簿上記下「當班安官無故離開」，並且在「衛哨是否依規定執勤」的欄位上勾選「否」。

呂男事後從睡夢中驚醒，隨即著裝前往值勤，得知群察官已查訪離去後，內心惶恐不安，深怕遭到懲處，於是急著跑到戰情室想跟長官解釋。當到了戰情室時，房內並無人在，呂男竟趁機將林姓查巡官所登載的內容劃掉，但良心不安的呂男，在經過掙扎後向部隊長官坦承自己擅自竄改巡查登記簿，因此遭到扭送法辦。

此外，呂男的上一班安官李姓少尉則因為與呂男交接，也未向長官報告此事，就擅離職守，也同樣遭法辦。

呂男遭法辦後坦承犯行，並稱是因他擔任聯隊勤務值星官，而連隊進行為期4天的野炊、打靶射擊勤務，「我擔任執行最大的勤務，幾天下來身體過於勞累，以致於無法負荷其他勤務」，但又因當時對上人手不足，便主動分擔同袍勤務，但沒想到因為身體太過疲累，才因此睡過頭。至於李姓少尉，也坦承犯行並深感悔悟。

高雄地院審理後認為，2人對犯行坦承不諱，且深感悔意，應無再犯之虞，因此將呂男依陸海空軍刑法「不到勤務所在地罪」判拘役40天、變造文書罪判1年3個月徒刑，均緩刑2年，且緩刑期間應接受2次法治教育，並付保護管束。另外，李姓少尉的部分也被判緩刑2年，均可上訴。

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