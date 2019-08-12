內埔警分局長贈實習生背包　寓意學生從警「任重道遠」

▲屏東縣內埔警分局長蔡耀順（中）致贈實習學生背包，象徵未來「任重道遠」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

有4名特警班學生在暑假期間，到屏東縣內埔警分局進行6周實習，實習結束，分局長蔡耀順致贈他們背包，期勉他們未來警察生涯旅程漫長，「任重道遠」。

內埔警方表示，2018年警察人員特考班學生，有4名學生到該警分局實習，為期6週，分派至市中心的內埔派出所實習，由該所指派優秀同仁擔任指導工作，除導正學生執勤技巧外，並解答各項勤、業務問題。

實習結束後，由該分局副分局長林壽松代表分局長蔡耀順主持檢討會，肯定他們在實習期間，為民服務及協助各項勤務及業務檢查的表現，更感謝實習學生活絡了分局的氣氛。

他鼓勵學生工作態度應積極，放下身段及時間學習，有捨方能有得，所謂「師父領進門，修行在個人」指導員為薪傳者的角色，負責授業解惑與經驗傳承，未來成就仍賴實習生付出「願意」與擲出「努力」，期勉學生畢業後，依法行政，恪遵職守，不辱使命。實習學生表示實習收穫滿滿，感謝學長（姊）的指導及長上教誨，另有人同學表示期盼能返回該分局服務。

會後分局長蔡耀順致贈他們實用背包；他說，離別是另一個開始，未來警察生涯旅程漫長，將體會旅途風景善惡清濁與世間冷暖，需時時刻刻充實自己的行囊，滿載知識與技能以備不時之需。