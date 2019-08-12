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遠航首架MD老飛機提早退役了！　張綱維曝動向「有4、5個國家議價想買」

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▲▼遠航MD機隊除役暨空地勤新制服發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航MD機隊中，機齡高達28.5年的一架MD83、編號B-28007的老飛機正式退役。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空大幅提前飛機汰舊換新時程，MD機隊中機齡高達28.5年的一架MD83、編號B-28007的老飛機正式退役。遠航董事長張綱維表示，MD飛機將陸續退役，本來是要考慮拆零或是報銷，但目前大概有4、5個國家想要將全部飛機及設備採購過去，正在議價中，「這代表國外很多公司認可我們的維修能力」，他感到欣慰。

民航局修正《民用航空運輸業管理規則》，2020年元旦起，26年以上高齡客機將強制退場，因此遠航目前8架MD客機中，其中有4架預計於2020年前完成舊機汰換。

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▲▼遠航MD機隊除役暨空地勤新制服發表記者會,遠航董事長張綱維。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航董事長張綱維透露，有4、5個國家想要採購遠航全部的MD飛機及設備，目前正在議價中。（圖／記者李毓康攝）

遠航12日舉行「MD除役暨新制服發表記者會」，張綱維說，遠航MD飛機將會提前退役，原本考慮過MD除役後是不是要拆零或是報銷，但捨不得，後來有很多國家想要進行整體採購，將全部設備、飛機都買過去，這讓他滿欣慰的，「就像看到老人家老當益壯，保養得這麼好」，心情上很替它開心。

張綱維指出，遠航的MD機隊雖然老了，但事實上以所謂飛機維修來看，20幾年的飛機其實只剩下機殼是舊的，其他零件都是新的，他強調，遠航維護得非常好，可惜國內有些人沒辦法接受，所以也只能把飛機換掉。

他也透露，現在大概有4、5個國家都在準備採購遠航的MD機隊，目前正在議價中，這代表國外很多公司都認可遠航的維修能力，所以才願意採購。

▲▼遠航MD機隊除役暨空地勤新制服發表記者會,遠航董事長張綱維。（圖／記者李毓康攝）

▲張綱維說，飛機汰舊換新急不來，遠航選擇在人員訓練差不多後，用最快速度將新機引進。（圖／記者李毓康攝）

對於外界質疑遠航汰舊換新飛機速度太慢，張綱維說，飛機要換是很簡單的事情，買來或租來就好，但最困難的是人員的訓練，包含飛行員、空服員、維修人員的訓練是一定要到位，這部分是急不來的。他嘆氣說，我們忍受很多外界的指責，但實在是因為我們非常重視飛安，這種東西快不來，到了現在人員訓練差不多了，遠航選擇在適當時候用最快速度，幾乎一個月一架把新機引進過來。

未來第一步就是把研究國內線實際上需要多少ATR的量，會補足到這個數字，對國內民眾提供最好的服務，下一步才會是發展國際線，他強調，遠航不會那麼心急想一次要到位，時間到了自然水到渠成。

▲▼遠航MD機隊除役暨空地勤新制服發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲在MD機隊除役的同時，遠航也睽違8年更換空地勤新制服。（圖／記者李毓康攝）

被問及引進新機後，票價部分是否會調整，張綱維說，民航局有一套計算機制，遠航會跟著計算機制走，但是其他的部分也做了非常多優惠，對於顧客來講，一定有很多很多驚喜。至於未來將引進何種新的噴射機機種，他則說，最近737MAX出問題，讓噴射機市場非常混亂，空巴訂不到、MAX又不能用，不知道怎麼選擇，所以遠航現在會先致力於ATR引進，等到市場上窄體機，也就是單走道的飛機比較穩定後再來評估，到時候會做出最好的選擇。

▲▼遠航MD機隊除役暨空地勤新制服發表記者會,ATR72-600。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航規劃，未來半年內將陸續引進三架ATR72-600客機。（圖／記者李毓康攝）

根據遠航規劃，MD除役計畫推動同時，未來半年內也將陸續引進三架ATR72-600客機，不但能補足運能，更將建制出一個年輕的新機隊，一掃大眾對遠航飛機老舊的疑慮。

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關鍵字：遠航,遠航飛機,MD飛機,張綱維

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