遠東航空招空服！限「30位名額」考生搶破頭　多益只要500分

▲遠東航空招募30名空服員名額。（圖／遠東航空提供）

記者謝承恩／台北報導

遠東航空於今(8/8)日在松山機場遠航維修機棚訓練教室舉行108年度新進空服員招考，本次招募對象以遠東航空所屬樺福集團員工及員工推薦為主，共吸引了近120名應試者報名，其中有55名為集團員工本人，男性應考者約2成，所有應試者將一起競爭30個錄取名額（正取24名，備取6名）。

遠東航空自2017年起啟動機隊更新計劃至今2年，今年（2019）暑假已有6架新機於國內航線提供旅客返鄉及旅遊的空中服務。第四季預計再引進3架ATR新機，待明年（2020）第10架ATR客機交齊，將可充分取代原以MD客機之運能，滿足國內航線需求。

請繼續往下閱讀...

▲遠東航空ATR機隊擴大，公司鼓勵員工轉職。（圖／遠東航空提供）

「上次空服員招募為一年前，因應ATR機隊擴大，目前正是用人之時。」遠航發言人盧紀融表示，由於行業特性，公司鼓勵地勤轉任空勤，直接面對旅客，上機後對旅客的服務更到位。同時也鼓勵集團中對航空有興趣的員工加入及推薦，除了對公司文化有較深入的了解外，也提供轉職的機會。

應試者需有多益500分以上之成績或其他相當前述等級之英語能力檢定成績，同時具日韓語專長者，也有加分優勢，考試流程為報到、摸高、自我介紹及機上中英廣播詞朗讀」遠航發言人盧紀融表示。

新進空服員將在今年9月中月開始接受一連串的專業訓練，包含300小時的地面學科訓練，通過地面學科測驗者，再進行所謂的機上訓練（空訓），預計於明年春節期間正式上線服務，完成空訓、試用期合格後，薪資依實際飛行時間調整，月薪有望上看4萬元以上（含各項津貼）。

▲新進空服員將在今年9月中月開始接受一連串的專業訓練，包含300小時的地面學科訓。（圖／遠東航空提供）

遠航持續推動機隊年輕化以提升服務品質，並且致力於拓展及新增區域航線，因此積極延攬人才，除了空服員職缺，遠東航空同時也釋出諸多職缺，竭誠歡迎對航空業懷有熱忱的新夥伴加入遠航團隊。詳細招募項目請參考遠航官網「人才招募」：http://www.fat.com.tw/project