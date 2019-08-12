碳酸飲料當白開水灌　30歲男血糖狂飆20倍喪命

▲急重症醫學科主任汪明燈。（圖／取自「蘇州科技城醫院」官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

高溫不斷的夏日，許多人喜歡來一杯冰鎮的含糖飲料，清涼又消暑，但小心糖量的攝取。大陸一名30歲的男子，平時喜歡把飲料當水喝，因身體不適到醫院檢查，發現體內血糖值比正常血糖高出20倍，不過因病情過重，搶救後宣告不治。

江蘇一名30歲的王姓男子，平常愛喝飲料吃甜食，身高178公分，體重竟高達113公斤。近來，王姓男子感到渾身無力容易口渴，上廁所次數比之前頻繁，人也日漸消瘦。王男懷疑自己中暑，於是一口渴就喝飲料來解渴，沒想到不僅不解渴還來越來越口渴，症狀也越來越嚴重。

▲夏日來上一杯清涼的碳酸飲料，是年輕人的最愛。（圖／達志／示意圖）

本月6日，王姓男子被朋友送往蘇州當地醫院急診，醫生懷疑他是得了糖尿病，檢查後發現王姓男子的血糖值比一般人的血糖還高出20倍！

除了高血糖之外，醫生還查出王姓男子有酸中毒、高血壓電解質紊亂等情況，經過醫診斷後，確診他罹患「高血糖高滲綜合症」。由於王姓男子病情過重，醫生奮力搶救後，還是無法救回這條生命。

蘇州科技城醫院急重症醫學科主任汪明燈醫生表示，「高血糖高滲綜合症是糖尿病急性代謝紊亂的一種臨床類型，誘因有很多，其中有一個原因就是因口渴而攝入大量含糖飲料或攝水不足、急性感染等應激狀態。」提醒民眾，用飲料代替水是不可取的，如發現有多飲多食多尿，無原因體重下降、身無力等症狀，一定要及時就醫。