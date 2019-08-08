以為電子煙比香菸健康！　男大生1年半吸到肺塌陷差點喪命

▲男子就醫發現左肺因為抽電子煙導致穿孔塌陷。（圖／翻攝自Twitter／Chance Ammirata）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名18歲男大生因為認為電子煙對健康的危害比香菸少，便於1年半前開始使用Juul電子煙，結果上周和朋友外出遊玩時，身體左半邊突然出現劇痛，就醫發現肺部穿洞並出現許多黑點，害他差點喪命。

18歲的阿米拉達(Chance Ammirata)上月29日與朋友打保齡球時，突然覺得身體左側十分疼痛，即使自己什麼都沒做只是坐在椅子上，仍感覺疼痛難耐，「我記得當時一個朋友正在逗我笑，但我突然感覺整個胸部要坍陷了，很像心臟病發的感覺。」



阿米拉達抵達醫院後，原本以為只是肌肉拉傷卻突然有7名醫生出現在他的病房，讓他有預感自己的狀況不妙，「感覺就像他們會告訴你，你只剩5天性命可以活一樣」，然而醫生告訴他，他的肺部出現了許多黑點還有穿孔，懷疑可能是吸菸所造成，必須緊急進行手術。

阿米拉達因為肺部塌陷，後來以手術方式將氣管插入肺部幫助充氣，但醫生表示，即使動手術肺部上的黑點也不會消失，可能會需要許多年的時間才有可能慢慢癒合，他震驚表示，自己以前並沒有吸菸的習慣，直到16歲時首次嘗試電子煙後，以為吸電子煙會比較「健康」，所以平均每2天就會吸完一個煙彈(pod)，後來才知道其尼古丁的量相當於每天狂抽10支菸。

阿米拉達手術後恢復情況良好，但以後被禁止從事戶外或是潛水運動，他特地在推特和到Instagram分享自己的病情，希望能夠警告和他有一樣錯誤認知的社會大眾，吸電子煙的危險性就和一般香菸一樣，「我知道要改變一個成癮的人是很困難的，因為我自己就是，但如果繼續吸菸的話，你的肺部也會變成這樣，快停止吧。」