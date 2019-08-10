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台大畢業的人生勝利組中年失業...改當二手服飾店員嘆「沒靈魂」

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▲1995年後出生的畢業生陸續進入職場。（圖／CFP）

▲職場示意圖。（圖／CFP，下同）


【工作裡如果找不到夢想時，何妨靈肉分離吧！】

文／洪雪珍

打從一出生，Miranda就是人生勝利組！出生自社會高層的家庭，爸爸是醫師，閒來會拉小提琴自娛，而她是台大畢業，高挑美麗、時髦洋派，愛旅行也懂得享受人生，做了十年空姐，等到玩夠了就退下來，馬上被高薪禮聘到全球知名的頂尖精品品牌擔任品牌經理，台灣大陸兩邊跑，又是另一個風光的十年！

請繼續往下閱讀...

前面二十年，Miranda的職涯人生，不只是一帆風順，比起一般人更是豐富精彩、淋漓盡致，好不暢快！

在工作裡，找不到夢想與靈魂

誰知道，三年前，黑夜無聲無息到來，倏地把Miranda整個人籠罩住，再也找不到任何一個工作，這時她才發現到自己是一個「多麼喜歡工作」的人，一旦失去工作讓她頓失依附，找不到自我與立足點。

「以前，隨時手上都有兩三個工作機會等著我點頭，職位高，薪水高，現在卻是三年也找不到一個理想的工作。」

很多人過了四十五歲以後，都會有相同的經驗，找工作突然變得極端困難。這時候經驗正豐富、人格正成熟，一夜之間卻被社會拋棄，不再被需要，有一陣子Miranda深深自我懷疑：「我有這麼不中用嗎？」「為什麼別人看不見我的能力？」為了不要因此縮在家裡，她接受朋友的請託，一星期兩天到二手服飾店當店員。

環顧一下店裡，大小品牌都有，放得又擠又亂，連冷氣都捨不得開，偶爾路過逛進來的鄰里歐巴桑們問一些有的沒的問題，任誰都看得出Miranda的氣質與涵養和這家店是異常的不搭調。

「我常常覺得，人在店裡，靈魂卻不在。」

▲▼香港服飾店員工資遭不公扣除，示意圖。（圖／CFP）

起碼要把飯碗捧穩

這是條件高的人都會有的典型思想！追求自我實現與築夢踏實，企圖在工作裡找到夢想，以為職場是靈魂的落腳處，覺得「靈肉合一」才是理想工作。可是事與願違，即使曾經看似可以在工作中圓夢，久了也不知什麼時候開始變了調，離自己期待中的夢想愈來愈遠，心中再也不起一絲悸動。

也有年輕人滿懷高昂鬥志、滿腔熱血，到職場工作兩年三年、五年十年過去了，才發現多數的工作就是一個工作而已，根本找不到夢想，無法給靈魂一個歸宿。

這樣的失落感是可想而知的，讓人不免開始自我質疑：「是我不夠努力找到理想工作？」還是「我必須改變自己的夢想？」

以上都不是！並請停止自我否定，認清楚一個現實，多數的工作說穿了就是一個飯碗，根本無法容納夢想，就算有夢想也是老闆的夢想，和自己一點關係都沒有，這是事實，不是費盡千辛萬苦尋尋覓覓可以改變的。

那麼，請從雲端飄然而下，來到人間，正視工作最重要的一個本質，它就是飯碗，讓人經濟獨立、自給自足的一個依靠，先站穩這一步，填飽肚子後再談其他還不遲。如果連這一點都無法滿足，生活不下去，拖累別人，談其他則都是多餘，包括不存在自我的自我實現，以及八字沒一撇的夢想。

何妨把工作當作一個靈肉分離的修道場，一旦念頭這麼轉，心中踏實，不再虛無飄渺，也不再自尋煩腦。

▲▼司法官評鑑，監督，上班族，壓力。（圖／視覺中國）

漫畫家，居然從陪酒做起

最近我從圖書館借了一部電影《東京逐夢物語》，是日本漫畫家西園理惠子的自傳式電影，講她來到東京念美術大學與努力成為畫家的過程，其中最讓我震撼的是她的大學打工是當陪酒小姐。（喔，原來日本女大生陪酒這個風氣是真的，不是新聞誇張的…）

繼父失蹤，失去家庭資助，一個人在物價昂貴的東京生活，必須靠自己，面對活下去的生存底線，西園理惠子無法唱高調與談理想，只能採取「靈肉分離」的策略，白天上課，晚上陪酒，夜裡回到住處再不斷畫呀畫，投入創作，奔向夢想。

可是西園理惠子畫得很爛，每個人都笑她毫無天分可言，到處投稿受到不斷退件與不留情面的嘲笑，即使如此，西園理惠子仍然不改其志，堅持要當插畫家。

後來有一家色情雜誌老闆看她可憐，施捨給她一個工作，居然是畫做愛的動作，西園理惠子硬著頭皮接下來，從這裡當作起點，跨出職業畫家的第一步，最後雖然不是靠繪畫天分崛起，而是靠「無厘頭的好笑」走出一片天，也成功到必須請專家來幫忙節稅。

▲勞工,上班族,下班,工作。（圖／視覺中國）

撞牆期間，請耐心等待

不論年輕或中年，不論工作了多久時間，總是會碰到撞牆期，在中國的《易經》裡，每個人一生都會走到空亡期，有如墜入五里迷霧般，伸手不見五指，更不要說看見前方的路，在旁邊的親友會著急的一個勁兒搖頭說：「真是看不懂他在幹什麼呀！」就算卯足了勁的努力奮鬥，結果還是求職不順或找不到理想工作。

所以，在鬼打牆的時候，不要談夢想、找靈魂，因為不會有的！還不如學學西園理惠子的靈肉分離策略，不在工作中追求自我實現（當然，陪酒是不妥的），而是在下班後追尋夢想，也就是說先讓需要吃喝的肉體有個安頓，同時繼續在為自己的夢想努力，兩邊都做著做著，都不放棄，當雲霧散開、陽光露臉時，一條明確的道路就會出來了，指引著西園理惠子走向畫畫，成為火紅的漫畫家。

在工作中可以自我實現、追尋夢想，是人生的最佳境界；若無法兼得時，就到工作之外找尋，不要把工作當作全部的寄託，打算在這裡獲得完整的滿足，饒過自己也饒過工作吧！


洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d
Youtube：https://reurl.cc/jD2nn
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《要獨立老，不要孤獨老》《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

▲▼《要獨立老，不要孤獨老》。（圖／洪雪珍提供）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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