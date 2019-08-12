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把孩子臍帶弄丟！產婦淚訴月嫂「30大雷事」　網勸趕快換人

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▲▼月嫂狂踩產婦地雷 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲月嫂煮的月子餐 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名剛生產完不久的媽媽在臉書「爆怨公社」心累發文，她表示自己出院後就請了專業的月嫂到府幫忙，不過這位月嫂不論是在月子餐、居家打掃、還是帶小孩等方面都讓她心很累，忍不住列出30條雷事向網友訴苦。

原PO表示，自己一開始出院後，就想請老公把另一台冰箱修好，但是月嫂卻說自己無法一次買太多食材，所以用不到；沒想到事後月嫂卻一直嫌冰箱太小冰不了東西，被要求要備好周末的餐，還回說「冰箱小，妳吃壞肚子我無法負責。」

請繼續往下閱讀...

不僅如此，原PO還說這位月嫂竟然不知道什麼食物可以幫助發奶，也不會幫忙擠奶；她提出要喝產婦喝的茶飲，對方竟回「XXX都是自己去買」，擺明不想煮。除此之外，原PO屢次向月嫂說飯量不要煮太多，她吃不完，但對方還是常常煮過量，導致她必須吃隔夜菜，「要求2個電鍋也沒看妳同時使用啊！」

在居家照顧方面，原PO抱怨，月嫂常常沒聽到小嬰兒在哭和吐奶，4天內床墊已經因為溢奶濕了2次，不知道月嫂獨自在客廳幹什麼，總是慢半拍，還很愛使喚老公和大寶；更可怕的是，月嫂竟然還把嬰兒的臍帶弄不見了。

▲▼月嫂狂踩產婦地雷 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 月嫂超雷 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼月嫂狂踩產婦地雷 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友原文截圖。（圖／翻攝自爆怨公社）

心累的原PO表示，月嫂唯一做好的是事情，就是每天煮大風草和幫嬰兒洗澡，其他工作真的做得很糟，她忍了好幾天，已經決定打電話要求要換人。

網友們看完原PO慘烈的坐月子經驗都勸她趕快換人，「月子真的要好好做」、「這是...來亂的吧」、「這湯連不做月子的都沒胃口」、「臍帶弄丟真的大忌欸」、「我的月嫂無敵，幫忙洗衣吸地拖地，四餐也都超好吃人非常好」、「換人或解約吧」。

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關鍵字：坐月子,月子餐,月嫂,爆怨公社

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