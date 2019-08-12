莫斯科5萬人上街「要求公平選舉」　鎮暴警察拘捕至少130人

▲俄羅斯人上街要求公平選舉。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯首都莫斯科（Moscow）市議會選舉將近，反對派此前已2度走上街頭，抗議當局剝奪反對派支持的多數候選人選舉資格。近5萬人上週六（10日）再次上街遊行爭取自由公平的選舉，創下總統普丁（Vladimir Putin）自2012年重返政權以來最大規模的示威。

綜合外電報導，示威者上週六在莫斯科市中心大街（central Prospekt Andreya Sakharova street）遊行，人群裡擠著國旗和標語，抗議國家政權與選舉制度不公。根據非政府組織「白色計數器」（White Counter）統計，現場聚集了4萬9900名抗議民眾，莫斯科警方給出的統計人數則低得多，約2萬人。

▲遊行事前已申請取得合法資格，近130名示威人士仍被全副武裝的鎮暴警察拘捕。（圖／路透）

此前因組織遊行而被逮捕的普丁頭號批評者納瓦尼（Alexei Navalny），在這次示威遊行取得申請資格後，從獄中呼籲民眾要和平地遊行。然而儘管遊行合法，全副武裝的鎮暴警察和載有裝甲部隊的軍車仍在旁嚴陣以待，之後更展開行動，聲稱拘捕了130名示威人士；監督俄國政府的民間非營利組織「警察資訊」（OVD-Info）指出，第二大城聖彼得堡市（Saint Petersburg）另有80人被捕。

代替納瓦歷指揮的戰友佐洛塔廖夫斯基（Boris Zolotarevsky），原本要帶領民眾前往克里姆林宮前示威，但立刻就被警方逮捕。俄羅斯將於9月8日舉行地方選舉，包括莫斯科市議會選舉，但反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）支持的參選人卻被當局取消參選權，引爆民眾強烈抗議。納瓦尼本人因為號召民眾參與上月的抗議遊行，遭當局以遊行未獲批准為由逮捕，至今仍被拘留中。