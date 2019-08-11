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俄火箭測試爆炸「5人炸飛」！救援隊穿防護衣＋醫生衣被燒...疑輻射外洩

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▼ 俄羅斯悠諾科薩村（Nyonoksa）。（圖／翻攝自Google Map）

▲ 俄羅斯悠諾科薩村（Nyonoksa）位於白海德維納灣（Dvina Bay）附近。（圖／翻攝自Google Map）

實習記者許祐誠／綜合報導

俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）10日證實，一項開發中的秘密「同位素動力來源系統」的液體燃料火箭發動機，上週在測試期間發生爆炸事故，結果有5名人員瞬間被「炸飛入海」，另外3名身受重傷，正在住院治療。值得一提的是，爆炸發生後，傳出許多核輻射外洩的消息，加上當局刪除核輻射指數上升的聲明，引起許多民眾恐慌。

根據《今日俄羅斯》（Russia Today）報導，這起爆炸發生在阿爾漢格爾斯克（Arkhangelsk）北德文斯克市（Severodvink）30公里外的悠諾科薩村（Nyonoksa）附近的一座軍事基地，當時人員們在海平上的一座平台上進行一系列的測試。Rosatom表示，一開始「液體發射劑引擎」測試相當順利，沒想到裝置突然失火，隨後因不明原因爆炸，結果「5名僱員被炸飛入海」。

▼ 俄羅斯悠諾科薩村（Nyonoksa）。（圖／翻攝自Google Map）

▲▼俄羅斯悠諾科薩村（Nyonoksa）。（圖／翻攝自Google Map）

不幸的是，搜索活動進行一整天後，仍然不見失蹤人員們的身影，隨後宣布5人死亡。另外3名傷患，則深受各種創傷和燒傷，目前在治療中。

值得一提的是，當初爆炸發生後，北德文斯克當局偵測到輻射指數飆升20倍，相當於每小時2毫西弗，但指數在40分鐘後便漸漸下降，降為正常值的0.11毫西弗。奇怪的是，北德文斯克當局原先承認輻射水平短暫上升，隨後卻刪除聲明稿，此舉也引發人民恐慌，擔心政府隱瞞輻射外漏的消息。

根據新聞網站Baza報導，近日一段影片內容可以看到，當天前往救援的救護車，不僅車門用塑膠所包覆，駕駛也都身穿防護衣，而且國防部一些消息來源指出，所有受傷人員的衣物已經遭到燒毀。《莫斯科時報》也指出，第一時間幫助患者的醫生，他們的防護衣跟衣物也都被燒毀。

此外，《泰唔士報》報導，俄國海事當局已經下令，要求此次發生事故的基地附近的德維納灣（Dvina Bay）地區停運，引起許多人懷疑水質可能已經遭受汙染。

《彭博社》報導，德維娜灣一直以來被視為相當靠近俄羅斯生產潛艇的廠房，然而，俄國海軍近年來卻常常發生多起與核動力船有關的事故，像是今年7月，俄羅斯國防部宣布，有一艘核動力潛艇在水面下發生火災，導致船內14名船員遇難身亡，目前仍不知火災發生原因。

不過，相對於其他報對於偏向於相信輻射外洩的消息，《今日俄羅斯》認為，目前掩蓋嚴重放射性的謠言尚未獲得證實，鄰近國家芬蘭也尚未發現輻射值偏離正常值的狀況。
 

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關鍵字：俄羅斯,Rosatom,悠諾科薩村,Nyonoksa

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