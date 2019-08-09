俄基地爆炸至少2死7傷！「輻射值一度升高」　國防部： 一切正常





▲悠諾科薩村（Nyonoksa）位處俄羅斯西北部北極區附近。（圖／翻攝自Google）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯阿漢格斯克區（Arkhangelsk）北極圈附近的一座軍事基地，當地時間8日接近中午時發生爆炸，造成2人死亡，至少7人受傷。爆炸威力之大，一度造成輻射水平升高。

綜合外電報導，事件發生於莫斯科以北約1000公里的悠諾科薩村（Nyonoksa），該處為俄國潛艦與軍艦彈道飛彈的主要測試基地。當時人員正在對火箭常用的液態推進發動機進行測試，但因不明原因造成爆炸，至少6名國防部雇員及1名工程師受傷，其中4人傷勢嚴重，另外2名專家則是當場死亡。

▲悠諾科薩村地景。（圖／翻攝自Google）

關於傷者人數眾說紛紜，當地媒體報導有5到7人受傷，地區執法機構甚至指出受傷人數達到15人。

悠諾科薩村30公里開外的北德文斯克市（Severodvinsk）市府發言人指出，該市於事發中午的輻射值曾短暫升高。不過阿漢格斯克區政府官員向媒體指出，該地區居民並無撤離的必要，「沒有這種事情，我們沒有收到相關消息。」俄羅斯國防部也在一份簡短聲明中表示，輻射值「一切正常」，有害物質並未隨著爆炸而被釋放到空氣中。