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受夠普丁獨裁！莫斯科6萬人上街「揮旗示威選舉不公」　武警棍棒鎮壓

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▲▼俄羅斯出現抗議市議會選舉不公大規模示威。（圖／翻攝自Интересная Москва）

▲俄羅斯出現抗議市議會選舉不公大規模示威。（圖／翻攝自Интересная Москва下同）

記者陳亭伃／綜合外電報導

在地球上最大領土的國家「俄羅斯」自1991年蘇聯解體後，試圖以資本主義走向國際，然而多年來打著「民主」、「開放」卻長年來在封閉的共產主義束縛下，老一輩的人面對自由並不以為然。隨著年輕世代的覺醒，對於世界資訊的流通，在共產主義的根基下實行的自由、開放、資本主義，已經無法再欺騙年輕人。

近日多達6萬多名俄羅斯民眾走上莫斯科街頭抗議，表達8年來對於市議會選舉的不公不滿，規模之大堪稱8年來最大的政治抗議運動。根據當地監督團體OVD-Info統計，光在莫斯科因為示威抗議遭到逮捕的就有245人，聖彼得堡則有80人，其他包括其他城市也都有零星的示威者遭到逮捕。

▲▼俄羅斯出現抗議市議會選舉不公大規模示威。（圖／翻攝自Интересная Москва）

▲莫斯科當地出現大批武警戒備。

對此克林姆林宮仍避談所有的細節以及應對方式。這些抗議民眾之所以走上街頭，主要是因9月份市議會選舉，不少獨立參選人遭到無故逼退選，理由是「繳交的簽名資料不完全」，但人民自2011年開始就已經陸續表達出不滿，此次以「打倒獨裁者」作為口號，在街頭揮舞俄羅斯國旗，希望政府可以覺醒。

然而面對莫斯科大規模遊行示威，俄羅斯總統普丁10日則在克里米亞地區參加機車秀，帥氣的穿著皮衣騎乘重機。在這次示威活動中耶名17歲的少女奧爾嘉（Olga Misik）勇敢地拿著俄羅斯1993年俄羅憲法穿著防彈背心坐在武警前面大聲朗讀，更表示過去普丁總統有許多承諾都沒有實現或是改變，這是人民沒有辦法接受的。此番言論也讓奧爾嘉被當作民主運動的象徵。

▲▼俄羅斯出現抗議市議會選舉不公大規模示威。（圖／翻攝自Интересная Москва）

▲普丁淡定參加克里米亞的重機活動。

這場示威自上周開始進行到最顛峰，比起這周莫斯科僅245人被逮捕，上週共有超過1000人遭到拘捕，甚至多人是被武警暴力逮捕。

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關鍵字：俄羅斯,示威,市議會選舉,抗議

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