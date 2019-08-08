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俄「獵人」攻擊無人機首飛曝光！銀灰塗裝翱翔20分鐘後著陸

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▲ 獵人於3日進行首飛，執行基本升空和環繞動作，並於20分鐘後著陸。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

實習記者許祐誠／綜合報導

俄羅斯7日終於公布新型攻擊無人機「獵人」（Okhotnik）的首飛影片，但未透漏其他細節。當局日前才表示，這款新戰機起飛重量為20噸，續航力達5000公里，時速最高也可達到1400公里，所採用的複合材料和無線電吸收塗層，也讓戰機在匿蹤和有效載荷上有不錯表現。

根據《航空學家》（The aviationist）報導從影片中可以看到，銀灰色塗裝的獵人在跑道上加速升空後，便直飛入雲層之中。接下來，還能看到獵人執行基本的轉彎和環繞，在持續20分鐘後，無人機便安全地成功著陸在跑道上。

俄羅斯國防部3日曾表示，新型無人機獵人於莫斯科3日12點20分進行首飛，測試地點在第929契卡洛夫國家試飛中心（the 929th Chkalov State Flight-Test Center），也就是蘇-57戰機的測試場，此次獵人在操作員的遙控下，成功執行在機場600公尺上空環繞幾圈，並持續近20分鐘後著陸。

據悉，這款戰機採用的特殊複合材料和無線電吸收塗層，使得匿蹤和有效載荷上都有不錯表現，雷達工具幾乎無法探測，而且起飛重量為20噸，約為F-16戰機的2倍之多，也是現今起飛重量最高的無人機。

▼「獵人」無人機外型。（圖／翻攝自俄羅斯Fighter_Bomber Instagram，下同。）

▲▼「獵人」無人機曝光。（圖／翻攝自俄羅斯Fighter_Bomber Instagram）

此外，獵人配有許多光電子和無線電工程等偵查設備，據當地媒體也報導，戰機可同時追蹤數十個海陸空目標，必要時也可執行狙擊任務，據傳當局正在為它研製多款空對空、空對地飛彈。

由於當局沒有透漏太多資訊，無法得知獵人所使用的發動機，但報導指出，獵人可能是使用俄製的AL-31發動機，這款發動機最初用於SU-27戰機上，其衍生型則用於中國殲-10和俄製Su-30MKI戰鬥機等戰機上，據稱可提供約3萬磅的推力，可以使獵人的推力重量比約為1比1。

此外，根據俄羅斯航空日前發布的照片可見，人機大約為中型戰機，重量在20噸至25噸之間，作戰範圍為5000公里，最高時速可達1400公里。

▼「獵人」無人機。

▲▼「獵人」無人機曝光。（圖／翻攝自俄羅斯Fighter_Bomber Instagram）

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