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日本福島「MJC」合唱團不畏颱風　飛36小時抵台獻唱只為說謝謝

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▲▼福島縣MJC少年合唱團到台中仁愛之家獻唱，表達對台灣的感謝。（圖／台灣高座之友會提供）

▲福島縣MJC少年合唱團到台中仁愛之家獻唱，表達對台灣的感謝。（圖／台灣高座之友會提供）

記者李忠憲／台中報導

為感謝台灣在日本311大地震給予奧援，日本福島縣少年組成「MJC」合唱團演唱感謝各界，11日受台灣高座之友會之邀，到台中仁愛之家獻唱多首日本知名歌曲，關懷獨居老人。台灣高座之友會會長何敏豪表示，因為颱風，合唱團飛36小時才到台灣，只為了再跟台灣民眾說「謝謝！」

由日本福島縣少年組成的MJC合唱團，11日到台中仁愛之家，為在場的獨居老人獻唱多首知名日本歌曲，包括「祈禱」、「故鄉ふるさと」、「群青」、「感謝ありがとう」，透過合唱方式呈現，除了表達對台灣的感謝之意，也帶上深深的祝福。

▲▼福島縣MJC少年合唱團到台中仁愛之家獻唱，表達對台灣的感謝。（圖／台灣高座之友會提供）

▲福島縣MJC少年合唱團受邀來台獻唱。（圖／台灣高座之友會提供）

▲▼福島縣MJC少年合唱團到台中仁愛之家獻唱，表達對台灣的感謝。（圖／台灣高座之友會提供）

MJC合唱團團長金子洋一表示，MJC合唱團是一群喜歡唱歌的孩子組成，5年前曾受到台灣高座會邀請來台演唱，這次再度來台，除了讓大家看到孩子成長，也再次向台灣表達謝意。

她說，2天前因為颱風來襲，許多航班無法起飛，合唱團在日本很緊張，因為福島縣位置在日本東邊，唯一可飛航班在日本西邊的山口縣，而且要過境韓國仁川。儘管如此，團員們還是很想來台灣，花了36小時終於來到台灣，希望和台灣民眾交流，親自說聲謝謝。

台灣高座之友會會長何敏豪說，福島縣遭遇地震災害時，收到台灣各界廣大的援助關心，隨著時間過去，那份感謝的心意絲毫沒有消失。福島縣的MJC合唱團，用孩子們的笑容與歌聲在人們心中點亮希望與光明。

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關鍵字：合唱團,MJC,福島,日本,311,地震合唱,台灣高座之友

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