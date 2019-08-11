縱火案未滿一個月…京阿尼倖存者自主復工：對凶手最大反擊！　網友讚翻

▲日本京都動畫工作室被縱火不到一個月，員工已經復工。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本京都動畫（京阿尼）遭人縱火造成35死悲劇，整棟3層樓工作室幾乎被燒光，要重振旗鼓顯然需要時間。不過離事故發生不到一個月，許多京阿尼員工就帶傷復工，他們說，要持續創造與過往並無不同的作品，這就是對犯人最大的反擊。

綜合日媒報導，火勢蔓延當下，一名52歲男員工身處2樓，當機立斷從窗戶跳下逃生，雖保住性命，但也造成腿部挫傷。至今腿部挫傷仍未痊癒，不過該名男員工已經復工，正為了不讓粉絲們認為京阿尼品質下降，而埋頭拼命工作著。

當被媒體問到，為何傷勢尚未痊癒，工作室也還沒完全重建，就急著復工時，男員工則回答，「想到自己正在工作著，心情上反而更輕鬆，要持續創造跟過往並無不同的作品，就是對犯人最大的反擊。」不過這不代表他不悲痛，他仍然想著在縱火案中喪命的同事，「我們是朋友，我們更是一個家族」。

報導隨後被網友轉發，紛紛留言「能說出這種話真的很有勇氣」、「已經開始製作動畫了嗎？也太厲害了」、「說因為痛苦埋入工作才好這種話，太令人難過了」、「這是我見過最強大的東西」、「最好的報復是巨大的成功，來自法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）」。