颱風天連夜搶修8條電路…29歲檢修員「被強制休息」淚崩：我哪能睡得著？

▲田漢霖被要求強制休息，當場哭了出來。（圖／翻攝自《紅星新聞》）



大陸中心／柯振中報導

「我盡力了，但還是感到無能為力…」浙江杭州29歲的電力檢修員田漢霖9日連夜搶修被颱風破壞8處電路，隔天卻被上司、同事押在公司的椅子上，被要求「強制休息」，讓他當場淚崩，「我不要休息，還有那麼多事情要做，我哪能睡得著？」

綜合陸媒報導，利奇馬颱風「登陸」後，造成大陸多地傷亡慘重，目前至少造成32死、16失聯。由於利奇馬颱風太強，杭州市多地電線遭到吹毀，在大江東供電公司任職的田漢霖接到命令，要前往各地檢修電路。

接獲命令後，田漢霖9日下午開始在各地進行搶修，晚間7點左右回到公司稍作休息，9點又出門工作，總共排除了8條支線的供電問題；由於不斷在外奔波，田漢霖10日清晨6點才回到公司，但僅稍作休息，立刻又趕往其他支線搶修，讓上司、同事看了相當不捨。

▼大江東供電公司許多人員連夜搶修電路。（圖／翻攝自《紅星新聞》）



田漢霖10日上午8點拖著疲憊的身軀回到公司，立刻被上司、同事押到備班室的椅子上，被要求強制休息；雖然同事出於好意，想讓田漢霖喘口氣，他卻哭喊著，「我不要休息，還有那麼多事情要做，我哪能睡得著？」

除了田漢霖以外，大陸也有許多救災人員正在與時間賽跑。蘇州市消防隊的消防員吉侯牛培從10日下午3點開始上工，一連排除3個積水地點後，晚間終於有空進食，但他卻隨意坐在路邊，任由雙腳泡在水中，拿出包子，草草啃掉後又繼續上工。

▼消防員隨意坐在路邊啃包子。（圖／翻攝自微博）

