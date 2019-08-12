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豪雨再灌8縣市！柯羅莎「牽西南風」撞台灣山脈　氣象局：中南部連雨一周

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▲▼豪雨再灌7縣市！柯羅莎「牽西南風」撞台灣山脈　賈新興：中南部要連雨數日。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲柯羅莎「牽西南風」撞台灣山脈，賈新興：中南部要連雨數日。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局持續針對中投、苗栗、雲林、南高屏等8縣市發布「豪雨特報」，12日仍受西南風影響，易有短時強降雨發生，包括台中市及高雄市山區有局部大雨或豪雨發生機率，苗栗、南投、屏東地區、台中及高雄平地、雲林至台南山區有局部大雨，中南部降雨白天較為明顯，入夜後平地雨勢較強。

氣象局預報，12日仍受西南風影響，中南部地區持續易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，東南部也有局部短暫陣雨，其他地方多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。溫度部分，北部及東半部天氣炎熱，桃園、大台北地區及東南部依舊有36度以上高溫，東南部有焚風可能，其他地方在33到35度間。

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▲▼豪雨再灌7縣市！柯羅莎「牽西南風」撞台灣山脈　賈新興：中南部要連雨數日。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼豪雨再灌7縣市！柯羅莎「牽西南風」撞台灣山脈　賈新興：中南部要連雨數日。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼豪雨再灌7縣市！柯羅莎「牽西南風」撞台灣山脈　賈新興：中南部要連雨數日。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲豪雨再灌7縣市！颱風牽引西南風導致中南部連日豪大雨。（圖／中央氣象局）

災害預報士賈新興並觀測，當利奇馬颱風遠離，這兩天，中南部下的雨比利奇馬颱風警報期間更多。至於柯羅莎颱風15至16日要去日本，一定要隨時留意它的行蹤；由於颱風中心上空不利的環境，使得颱風中心附近的深對流偏弱，但南側和東側的對流仍然相當強，隨著逐漸朝北上，順勢牽起「西南風」，當偏強的西南風遇上台灣的山脈，再加上夜間來自山上的山風，以及白天的太陽加熱「中南部的雨又要連下好幾天了」！

西南風偏強，12日清晨中部以北及東南部沿海地區易有較強陣風，鄰近海域風浪大；北部、東半部、南部及恆春半島沿海地區持續有長浪發生，東北角海邊易有突發性大浪發生的機會。

氣象局表示，13至18日（周二至周日）未來一周都受西南風影響，中南部地區持續有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，東南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

至於中度颱風柯羅莎中心位在台北東方1800公里海面上，以時速12公里向西北朝日本前進，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測12日晚間 8時來到台北東方1520公里海面上。

▼西南風影響，中南部未來一周雨多。（圖／中央氣象局）

▲▼豪雨再灌7縣市！柯羅莎「牽西南風」撞台灣山脈　賈新興：中南部要連雨數日。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼豪雨再灌7縣市！柯羅莎「牽西南風」撞台灣山脈　賈新興：中南部要連雨數日。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

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關鍵字：氣象,氣象雲,中央氣象局,下雨,賈新興,氣象局,颱風,柯羅莎颱風,利奇馬颱風

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