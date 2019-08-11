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影／24歲女送爸爸DNA檢驗盒！結果出爐「笑臉僵掉」…家庭毀了

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記者鄒鎮宇／綜合報導

開心地送禮卻是悲劇收場，美國俄亥俄州一名24歲的女子瑞貝卡(Rebecca Cartellone)，在2018年時聖誕節送了爸爸一組DNA檢測工具，沒想到大家以開玩笑的心態去玩時，竟得到令人震驚的結果，原來瑞貝卡和爸爸竟沒有血緣關係。

他送全家「DNA檢測組」聖誕禮　媽緊張喊：不准測（圖／免費圖庫pixabay）

▲瑞貝卡沒想到，一個聖誕節禮物竟會揭露可怕的真相。（圖／免費圖庫pixabay）

綜合外電報導，瑞貝卡2018年的聖誕節突發奇想，買了一盒DNA檢測工具送給爸爸喬瑟夫(Joseph Cartellone)，一家人也在茶餘飯後抱著試試看的心態開始檢測；沒想到結果出爐，她竟和爸爸完全沒有血緣關係，讓一家人瞬間陷入震驚之中。

▲義大利法醫僅藉手帕、牙刷與一封信，便成功重建歷史人物的DNA。（圖／達志示意圖）

▲醫院竟欺騙喬瑟夫與妻子，使用他人的精子進行試管嬰兒實驗。（圖／達志示意圖）

原來，當初喬瑟夫與妻子珍妮佛(Jennifer)一直生不出小孩，這才在1993年決定進行試管嬰兒實驗，當時的院方保證會使用夫妻兩人的精子與卵子，才在隔年成功生下瑞貝卡。聖誕夜的一場玩笑竟揭發了違約，該醫院與實驗室竟拿別的男人的精子進行試管嬰兒，讓喬瑟夫夫妻完全無法接受。

「簡直是場噩夢…」，喬瑟夫表示，他辛苦養育24年的女兒竟然不是親生的，而且這場鬧劇還是透過聖誕節禮物才發現，無法接受醫院當初欺瞞他們，氣得控告對方多項罪名，除了要求院方賠償之外，也要提供「親生父親」的資訊，但院方直接拒絕了喬瑟夫的要求，雙方也將走上法院對簿公堂。

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關鍵字：DNA,檢驗盒,瑞貝卡,Rebecca Cartellone,美國,俄亥俄州

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