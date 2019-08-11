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美婦懷孕長噁瘤「大如壘球」塞短褲　10年後長成小尾巴…連坐下都難

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記者林瑩真／綜合外電報導

美國佛羅里達州（Florida）基西米（Kissimmee）一名媽媽有個困擾，她的大腿內側長出一個如壘球大小的脂肪腫塊，可是無論她如何減肥，腫塊仍不減反增，10年後，竟長成宛如一條小尾巴，連坐下都覺得困難。

綜合外媒報導，希瑟（Heather）10年前懷上第一個孩子時，增加了不少體重，那時她發現右大腿內側偏後的地方長出了一個腫塊，她就醫詢問，醫生告訴她那只是脂肪腫塊，只要她稍微減肥就會消失。

可是，即使希瑟減了30磅（約13.6公斤），腫塊仍然沒有消失。事實上，腫塊不減反增，就這樣陪著希瑟過了10年，腫塊已經長到如壘球大小，幾乎像是希瑟長了一條小尾巴，讓她連坐下都難。

希瑟說，她最初以為只是一個小痘痘，就沒有特別關注，誰料腫塊越長越大，大得她不再敢帶孩子去公共場所玩，甚至還要將腫塊塞入短褲，「我為腫塊感到羞恥，太噁心了，這讓我很害怕。」

最後，雖然害怕手術，但希瑟仍然求助以去除痘痘聞名的桑德拉醫生（Sandra Lee）。桑德拉指出，經過診斷確定腫塊是脂肪瘤，「這是好事，因為代表它是良性的」，只是腫塊宛如冰山，突出皮膚的只是一小角，比看得見的還要深得多。幸好，手術順利切除腫塊，桑德拉更強調，希瑟的大腿只會有個整齊的疤痕。

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關鍵字：美國,佛羅里達州,Kissimmee,脂肪瘤,痘痘,切除,影片,北美要聞

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