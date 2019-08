川普視察俄亥俄州槍擊案　揪老婆到場「起手式召喚」惹議：你叫狗？

▲網友拍到川普叫老婆的畫面,像是叫狗一樣。(圖/翻攝自推特下同)

記者陳亭伃/綜合報導

美國總統川普的行事風格,自上任開始就不斷有許多爭議。其中日前在俄亥俄州的槍擊案關切,就被眼尖的網友發現,川普賢伉儷到該處時,川普在下車後不顧老婆便罷,但一個「起手式」的小動作,立刻引發砲轟爭議。

根據《Sputnik》報導,川普與老婆梅蘭妮亞7日到俄亥俄州的槍擊案發生地點慰問傷者家屬,沒想到就在川普下車後,一如往常地沒有等待梅蘭妮亞,而是站在原地,甚至臉上透露出些許的不耐煩,接著「拍著自己的大腿三下」似乎是在催促。

幾秒後梅蘭妮亞走到川普旁邊,川普也沒有等待自顧自地往前走,在現場的網友拍攝到「拍大腿」的這一幕,直呼川普根本就是把自己老婆當狗在叫或是像是催促小孩一樣。也有人認為,這樣的舉動可以看出川普平時大男人主義,甚至會貶低自己的妻子「其實根本就不必理會川普」。

此外,川普同樣也去關切德州埃爾帕索市的沃爾瑪賣場槍擊,但現場出現大批民眾舉著牌子抗議川普到場作秀,甚至抨擊就是因為川普的「種族言論」才導致社會混亂。

Did Trump just call over Melania as if she’s a dog? pic.twitter.com/wYTwSOXK1w