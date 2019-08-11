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2019「高校畢業歌」直播觀看衝破260萬！全場高校生大合唱《飛鳥》High翻

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▲2019高校畢業歌直播發表會，30校大合唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲今夏最火熱的音樂活動「 ETtoday Xperia 1 2019高校畢業歌直播發表會」，在全場高校生大合唱今年的高中生畢業歌大合唱歌曲《飛鳥》後完美落幕。（圖／記者林敬旻、李毓康攝，下同）

生活中心／綜合報導

《ETtoday新聞雲》連續3年與擎天娛樂共同舉辦「高校畢業歌」活動，吸引許多喜歡音樂的年輕學子關注。而8月11日於三創生活園區CLAPPER STUDIO盛大舉行「 ETtoday Xperia 1 2019高校畢業歌直播發表會」，現場除了集結全台27所高中職、超過350位民眾外，今年也由DJ Dennis和熊熊擔任這次活動主持人，而表演歌手更是精彩，包含林宥嘉、周興哲、鄭心慈、高爾宣OSN、鄭可強、許維芳等人，都帶來精彩演出，現場氣氛嗨到最高點。該活動也全程在網路直播，總計吸引超過260萬人線上收看，最高在線觀看人數衝破45萬人，零時差讓全台觀眾感受18歲的青春熱血！

從2012年開始，即吹起了一股高校畢業歌創作風潮，像是《風箏》、《夢想藍圖》等經典畢業歌曲跟著暴紅，為高中生創造許多美好回憶。而最受年輕學子喜愛的《ETtoday新聞雲》，今年再度舉辦「高校畢業歌」活動，讓高中生展現爐火純青的創作、歌唱能力，加上純熟的MV拍攝技巧，為高校畢業歌活動帶來許多話題，今年共有106所學校報名。而該年度代表的畢業歌大合唱歌曲，每年由參與報名的學校選出，再由各校分別代表，分成作詞、作曲、MV小組，一起同心協力完成。

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▲2019高校畢業歌直播發表會，30校大合唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲2019高校畢業歌直播發表會，30校大合唱。（圖／記者林敬旻攝）

經歷了兩階段票選，兩個多月的製作期，終於選出今年的高中生畢業歌大合唱歌曲為《飛鳥》，內容描述高中三年的歡笑與淚水，曾經的壓力、挫折與低氣壓，都是成長點滴。此時此刻，大家一同起飛，不再懷疑，一起向自由的藍天吶喊，一起飛往下個目的地，一路上有彼此陪伴，不畏風浪，準備好奮力翱翔的心情。除歌曲引人入勝外，其MV也由2019高中原創畢業歌合輯的MV製作團隊，走入全台30所校園進行拍攝，不僅將各大校園的經典美景盡收眼底，還有同學間的溫暖情誼，透過畫面交織成美好回憶。

▲2019高校畢業歌直播發表會，周興哲受訪頒獎。（圖／記者林敬旻攝）

▲周興哲出席「 ETtoday Xperia 1 2019高校畢業歌直播發表會」，一開場就帶來《如果雨之後》、《怎麼了》兩首經典抒情歌，更不忘朝台下放送手指愛心，立刻讓現場的學生和觀眾尖叫聲不斷，同時他也身兼頒獎人，頒發「MV最佳人氣票選獎」第四名和第五名。

《ETtoday新聞雲》從6月份還開始舉辦二階段的高校畢業歌MV人氣票選，邀請網友參與票選，從這30所學校中再選出前5名頒發獎盃及獎金。今年的MV人氣票選競爭相當激烈，新竹高中與新竹女中票數拉鋸，最終由一路暫居第二的新竹高中逆轉奪得第一名，呼聲極高的新竹女中位居第二，第三、四、五名依序是建國中學、高雄女中及西苑高中。前5名今天也都在活動現場進行頒獎典禮，每位得獎者除了可得到獎金外，Sony Mobile今年再另外贊助Xperia系列手機，總價值達30萬元。

▲2019高校畢業歌直播發表會，林宥嘉演唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼2019高校畢業歌直播發表會,林宥嘉。（圖／記者李毓康攝）

「 ETtoday Xperia 1 2019高校畢業歌直播發表會」中，也邀請來《聲林之王》導師林宥嘉演出，一同與學生同歡。林宥嘉表示，當時進高中的第一件事就是填社團，加入夢寐以求的熱音社，為了社團招生，當時與同學們利用午休時間到各個班級走唱，他還記得當時設備簡陋，大家推一台推車，上面放個音箱，一個人彈電吉他，一個人拉小提琴，還有一位同學拿著保特瓶，看起來像在故意耍帥，但到了副歌時，卻突然拿起保特瓶敲課桌椅、打節奏。他說：「雖然看起來好像滿蠢的，但現在回想起來，其實很熱血！」

另外，「高校畢業歌直播發表會」這次活動也由Sony Mobile冠名贊助，期待給年輕族群一個更寬廣的舞台，發揮表演熱忱展現自我，同時今年更增設「Xperia 1創作會外賽」，廣邀對影像創作有興趣的高中應屆畢業生投稿，每個作品都讓人驚呼，青春的腳本原來這麼美。本次參賽作品皆為60秒的短片，雖然參賽者僅是高中生，可是短短的影片內，運鏡、劇情、配樂都不馬虎，也出現許多意料之外的創新概念，每部都深具水準。

▲▼2019高校畢業歌直播發表會,SONY業配。（圖／記者李毓康攝）

▲「Xperia 1創作會外賽」前三名得獎者分別為：三民家商蔡孟志的《青春逗》（中）、東山高中蘇昭允的《BUG》（右）、大直高中廖彥婷的《逗留》。

最後票選結果，除了經過專業影像講師吳永昌老師、藝人鄭可強和Youtuber關韶文三位評審，針對主題創意、劇情架構和畫面技巧評分外，還有加上網友的人氣票選，最終選出前三名得獎者，同時還可獲得Xperia系列手機。第1名可獲得Xperia 1 大師級手機2支（總價值$61,980），第2名可獲得Xperia 10 Plus 手機2支（總價值$23,980），第3名可獲得Xperia 10 手機2支（總價值$19,980）。

Sony以成為Creative Entertainment Company為職志，不斷透過科技與創意的結合，致力打造影像、音樂、遊戲等全方位娛樂體驗。Sony Mobile則延續此理念，期盼讓更多參與的高校畢業生創作者，透過Xperia 1簡單就能創作專業的影音MV，影音參加節目與放上網路吸引網友朋友們更多關注、更多互動，一起High翻畢業季，創造永生難忘的青春！

▲▼2019高校畢業歌直播發表會,SONY業配。（圖／記者李毓康攝）

最後，發表會現場也首度公開今年的高中生畢業歌大合唱歌曲《飛鳥》，最後由30校代表一起大合唱，唱出今夏最青春的高校畢業歌，動人旋律讓現場每個人都不禁跟著唱起來。這場活動讓這群高中生們留下最美好的回憶，完成專屬的高校畢業歌表演。

▲▼2019高校畢業歌直播發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2019高校畢業歌直播發表會。（圖／記者李毓康攝）

去年「高校畢業歌直播發表會」累積超過200萬觀看次數，而今年活動也在《ETtoday新聞雲》App、網站及相關社群零時差直播，加上觀看還能參加通關密語活動，還可以抽SWITCH、運動藍牙耳機和電影票等好禮，因此讓觀看人數再創新高，至少超過260萬觀看次數。為了與年輕學子互動，提供他們展露才華的機會和平台，《ETtoday新聞雲》將會持續舉辦相關活動，除了「高校畢業歌」外，還有別忘了鎖定由東森集團及量子娛樂共同製作的大型音樂選秀節目《聲林之王 》，一起跟年輕人繼續用音樂展現活力！

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關鍵字：高校畢業歌,ETtoday新聞雲,Sony Mobile,Xperia

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