熱血開練！「啦啦隊女神」峮峮搶先體驗adidas 2019 Sports Base運動基地

▲峮峮搶先體驗「adidas 2019 Sports Base」運動基地。（圖／記者季相儒攝，下同）

消費中心／綜合報導

峮峮（吳函峮）是棒球啦啦隊中的人氣女孩，不僅擁有天使臉孔和魔鬼身材，還有著活潑開朗的氣息，因此吸引一票網友追蹤，並擁有超過37萬粉絲。然而，熱愛運動的她最近也搶先為粉絲示範如何獲得「adidas 2019 Sports Base」運動基地的課程機會，並邀請所有粉絲與運動愛好者一起動~起~來~！

你跟上這一波讓人血沸騰運動風潮了嗎？這幾年運動健身已成為全民風潮，無論是不斷舉辦的路跑、馬拉松，或是在學校操場、公園或河濱步道都能看見大批運動的人潮。而adidas今年夏日也特別打造期間限定的「adidas 2019 Sports Base」運動基地，提供跑步、籃球、訓練等多元訓練內容。

▲▼即日起至8月30日凡於指定門市消費2,800元，即可獲得2名「adidas 2019 Sports Base」訓練課程名額。

而同樣熱愛運動的峮峮為了獲得今年「adidas 2019 Sports Base」課程，來到adidas信義門市選購相關配件，只要消費滿2,800元，就可獲得2名「adidas 2019 Sports Base」訓練課程名額，只要成功報名並出席課程，課程現場再送每人一件adidas運動背心。

選購完成後，便可至活動網站報名課程，完成報名後即可於所選的課程時間，帶上選購的新裝備到「adidas 2019 Sports Base」運動基地準備上課囉！本次共有四大主題課程可報名，分別為「adigirls美力挑戰」、「adidas Runners夏夜突襲」、「極限體能戰鬥營」及「籃球個人技巧訓練營」等，都會由專業教練帶領各項運動體驗。

▲▼峮峮換上adidas專屬運動背心，搶先至「adidas 2019 Sports Base」運動基地，釋放炎夏動力。

其中，「adigirls美力挑戰」僅開放女生報名參加，共有YOGA與BOXING可選擇；而「adidas Runners夏夜突襲」中同樣也有定女生限定的初階跑步體驗、最刺激的全速衝刺挑戰「Night Mile」，以及透過繩梯等器材強化敏捷與反應的進階跑步訓練。

至於「極限體能戰鬥營」則透過循環體能訓練，一起超越自我挑戰極限。而「籃球個人技巧訓練營」除了傳授3對3進攻技巧及跑位觀念，也將拆解NBA爵士隊超新星Donovan Mitchell招牌動作。多元的訓練內容，都能找到最適合自己的運動項目。目前部分課程名額所剩不多，想報名的還不趕快手刀衝刺！

今年夏天快揪好友一起練盡所能吧！即日起至8月30日凡於指定門市消費2,800元，即可獲得2名「adidas 2019 Sports Base」訓練課程名額，課程現場再送adidas運動背心每人乙件。欲瞭解更多「adidas 2019 Sports Base」運動基地資訊，除了可關注官方粉絲團及活動網站外，別忘了鎖定8/14《星光雲Run新聞》的直播節目，當天可看到小鬼和熊熊現場體驗，千萬別錯過！

►「adidas 2019 Sports Base」運動基地課程資訊官方粉絲團及活動網站：

https://www.facebook.com/adidasRunningTW/

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