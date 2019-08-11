讓你一秒變大師！Xperia 1「大師級手機」創造力一觸覺醒

▲全球科技迷引頸期盼的Xperia 1大師級手機，集結Sony科技大成，帶來前所未有的專業科技與好萊塢等級的娛樂饗宴，讓所有高校畢業生發揮青春的創造力，一觸覺醒，打造夢想的畢業曲！（圖／記者李毓康攝）

消費中心／綜合報導

為了讓熱血高校生有更多揮灑創意的舞台，致力打造影像、音樂、遊戲等全方位娛樂體驗的Sony Mobile，已連續兩年贊助由《ETtoday新聞雲》與擎天娛樂共同舉辦的「高校畢業歌」活動。而今年更特別舉辦「Xperia 1創作會外賽」，廣邀對影像創作有興趣的高中應屆畢業生投稿，每個作品都讓人驚呼，青春的腳本原來這麼美。而8月11日於三創生活園區CLAPPER STUDIO舉行的「 ETtoday Xperia 1 2019高校畢業歌直播發表會」中，也特別由活動大使鄭可強與Sony Mobile的行銷協理余俊宏，特別頒獎鼓勵前三名得獎者。

▲「Xperia 1創作會外賽」的活動大使鄭可強小烏龜，這次也有用Xperia 1手機拍攝一支示範影片。他表示，Xperia 1搭載21:9 CinemaWide™ 4K HDR OLED螢幕，擁有杜比全景聲、超高效能Snapdragon™ 855處理，所以不論拍片時還是看影片時，其螢幕都讓人感到很舒爽且清晰。

▲「Xperia 1創作會外賽」前三名得獎者分別為：三民家商蔡孟志的《青春逗》（中）、東山高中蘇昭允的《BUG》（右）、大直高中廖彥婷的《逗留》。

Sony Mobile今年特別舉辦「Xperia 1創作會外賽」，讓高校生用Xperia 1旗艦款大師級手機內建的Cinema Pro，拍攝21：9的電影感影片，創造屬於自己的青春回憶，最後有超過30組學生報名參加。本次參賽作品皆為60秒的短片，雖然參賽者僅是高中生，可是短短的影片內，運鏡、劇情、配樂都毫不馬虎，也出現許多意料之外的創新概念。有的以青春為題、紀念高中校園生活，有的展現年輕人不同天馬行空創意，每部都深具水準。

最後票選結果，除了經過專業影像講師吳永昌老師、藝人鄭可強和Youtuber關韶文三位評審，針對主題創意、劇情架構和畫面技巧評分外，還有加上網友的人氣票選，最終選出前三名得獎者，同時還可獲得Xperia系列手機。第1名可獲得Xperia 1 大師級手機2支（總價值$61,980），第2名可獲得Xperia 10 Plus 手機2支（總價值$23,980），第3名可獲得Xperia 10 手機2支（總價值$19,980）。

▲《逗留》獲得「Xperia 1創作會外賽」第三名。

其中，獲得第三名作品為大直高中廖彥婷的《逗留》，影片中，主角在翻開畢業紀念冊後，回到過去跟三五好友嘻笑的校園時光，但很快地她就發現，眼前熟悉的畫面似乎有點奇怪……。廖同學說，這次想表達高中生活的美好，因到了大學後這些青春再也會不來了，而且拍片時為了想拍家的場景，還特別租了民宿，過程中非常開心。對於這次使用Xperia 1大師級手機，她感受其細膩程度十分讓人驚豔，像是搭載的Cinema Pro電影級專業錄影功能(Power by CineAlta)，彷彿將專業攝影機與單眼相機帶著走。

▲《BUG》獲得第二名。

而第二名則由東山高中蘇昭允的《BUG》所奪下，其以迷幻配樂與拍攝手法帶出如夢似幻的氛圍，隨即切換畫面的神祕感讓人意猶未盡。蘇同學表示，由於Xperia 1搭載21:9 CinemaWide™ 4K HDR OLED螢幕，看起來較為細長，因此特別用科幻壓迫感覺呈現。另外，其還有來自Sony好萊塢專業攝影機CineAlta專業技術的全新Cinema Pro電影級專業錄影功能(Power by CineAlta)，還可以手動對焦，對拍攝影片非常有利，日後有機會還希望用Xperia 1大師級手機拍攝更多不同影片。

▲《青春逗》獲得本次第一名。

至於獲得第一名的是來自高雄三民家商的蔡孟志《青春逗》，其紀念高中校園生活引發共鳴，像是追公車、圖書館找書等看似普通的日常，但都是無可取代的青春。對於獲得第一名，蔡同學感到十分驚喜，他表示，這次創作理念就是要拍最日常的生活，因為平時的日常就是一種青春。而他平常也有在做影像創作，因此對於這次使用的Xperia 1旗艦款大師級手機感到相當驚豔，尤其全球智慧手機市場首創的「人眼追蹤對焦」功能，以及10 fps連拍速度搭配AF/AE自動對焦暨自動曝光追蹤功能，讓拍片時非常順暢，日後他也會拿著Xperia 1大師級手機繼續影像創作。

▲Sony Mobile的行銷協理余俊宏（左）勉勵年輕學子繼續堅持理念創作。

全球科技迷引頸期盼的Xperia 1大師級手機，集結Sony科技大成，帶來前所未有的專業科技與好萊塢等級的娛樂饗宴，讓所有高校畢業生發揮青春的創造力，一觸覺醒，打造夢想的畢業曲！Sony Mobile的行銷協理余俊宏在頒獎時表示，今年是Sony Mobile連續兩年贊助「高校畢業歌」活動，現場也感受到年輕學子滿滿活力，期望透過Sony科技與創意的推廣，能成為年輕創意者最好的推力，讓學生們最棒的創意跟最真實樣貌，都能精彩呈現。同時，也期許同學們帶著美麗初衷繼續往前進，持續追求創造夢想。

Sony以成為Creative Entertainment Company為職志，不斷透過科技與創意的結合，致力打造影像、音樂、遊戲等全方位娛樂體驗。Sony Mobile則延續此理念，期盼讓更多參與的高校畢業生創作者，透過Xperia 1簡單就能創作專業的影音MV，影音參加節目與放上網路吸引網友朋友們更多關注、更多互動，一起High翻畢業季，創造永生難忘的青春！

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