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揪團應援心目中的青春腳本！上網投票抽Xperia系列手機

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▲▼高校畢業歌Xperia 1創作會外賽。（圖／翻攝自活動網頁）

▲Sony Mobile舉辦2019高校畢業歌「Xperia 1創作會外賽」，讓高校生們有表現自我、揮灑創意的舞台。人氣影片等你來票選！（圖／翻攝自活動網頁）

生活中心／綜合報導

YouTuber當道的時代，影音就是點閱率保證，人人都想透過鏡頭表達自我，爭取安迪沃荷口中那成名的15分鐘，只要有想法、有創意，就可以成為風格獨具的影片創作者。「ETtoday x Xperia1 2019高校畢業歌」活動才告一段落，106所學校的學生們燃燒自己的音樂創作小宇宙所製作出來的每一首歌，都是高中生涯中最燦爛的青春記憶，為了讓熱血高校生有更多揮灑創意的舞台，Sony Mobile舉辦2019高校畢業歌「Xperia 1創作會外賽」，廣邀對影像創作有興趣的高中應屆畢業生投稿，每個作品都讓人驚呼，青春的腳本原來這麼美。網路投票時間2019/7/30 10:00～2019/8/8 23:59止，快點把握時間為你心目中最佳的青春短片投票應援。

▲▼sony2019高校畢業歌創作會外賽。（圖／翻攝自各參賽影片）

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▲三民家商蔡同學作品《青春逗》。（圖／翻攝自影片）

▲▼sony2019高校畢業歌創作會外賽。（圖／翻攝自各參賽影片）

▲大灣高中黃同學作品《時光太美名為青春》。（圖／翻攝自影片）

本次參賽作品皆為60秒的短片，雖然參賽者僅是高中生，可是短短的影片內，運鏡、劇情、配樂都不馬虎，也出現許多意料之外的創新概念。有的以青春為題、紀念高中校園生活，三民家商蔡同學作品《青春逗》和大灣高中黃同學作品《時光太美名為青春》，畫面切換一幕幕的高中生活日常，如：追公車、圖書館找書、在操場上談吉他大聲歌唱、校門口買冰淇淋消暑、下課後逛夜市……等，看似普通的日常，都是無可取代的青春。

▲▼sony2019高校畢業歌創作會外賽。（圖／翻攝自各參賽影片）

▲大直高中廖同學作品《逗留》。（圖／翻攝自影片）

▲▼sony2019高校畢業歌創作會外賽。（圖／翻攝自各參賽影片）

▲西苑高中孫同學作品《To My 17》。（圖／翻攝自影片）

▲▼sony2019高校畢業歌創作會外賽。（圖／翻攝自各參賽影片）

▲康橋雙語學校程同學作品《畢業生暑假生活》。（圖／翻攝自影片）

大直高中廖同學作品《逗留》，主角在翻開畢業紀念冊後，回到過去跟三五好友嘻笑的校園時光，但很快地她就發現，眼前熟悉的畫面似乎有點奇怪……；西苑高中孫同學將準備學測的考前生活拍成《To My 17》，記錄自己為了夢想奮鬥的日子，也讓人想起被升學壓力壓得喘不過氣的時光；康橋雙語學校程同學雖也是以高中生活的回憶為題，但採趣味手法處理，把自己「超廢」的暑假生活以第一人稱視角呈現在作品《畢業生暑假生活》中，對畢業生來說超有共鳴。

▲▼sony2019高校畢業歌創作會外賽。（圖／翻攝自各參賽影片）

▲東山高中蘇同學的作品《Glitch in the Matrix》。（圖／翻攝自影片）

▲▼sony2019高校畢業歌創作會外賽。（圖／翻攝自各參賽影片）

▲東山高中蘇同學的作品《BUG》。（圖／翻攝自影片）

也有作品走科幻、懸疑的風格，東山高中蘇同學的作品《Glitch in the Matrix》以陰暗的畫面開場，使用科幻感配樂，搭配不同視角跟運鏡營造詭譎感，配樂節奏也隨劇情緊湊感漸升，讓觀看的人都會跟著緊張起來！蘇同學的另一則作品《BUG》，則是以迷幻配樂與拍攝手法帶出如夢似幻的氛圍，隨即切換畫面的神祕感讓人意猶未盡。

▲▼sony2019高校畢業歌創作會外賽。（圖／翻攝自各參賽影片）

▲華江高中王同學的作品《陰晴不定》。（圖／翻攝自影片）

華江高中王同學以天氣的變化象徵青春期的心情，作品《陰晴不定》著重在行進中的氣候變化，青春期的時候，不就是這樣，一邊被時間推著往前走，一邊與陰晴不定的自己相處嗎？高中生們用鏡頭講述青春期的種種心境，讓觀看的人也一起回憶起青澀的歲月。除了無限的創意令人驚喜之外，許多參賽同學都是第一次使用Xperia 1手機，就能純熟運用內建的Cinema Pro軟體拍出高質感的21：9影片，擁有滿到漫出來創作能量，就是青春的優勢。

▲▼高校畢業歌Xperia 1創作會外賽。（圖／翻攝自活動網頁）

▲投票時間到2019/8/8 23:59，把握時間為自己心目中最佳的青春腳本應援，投票次數越多，抽中Xperia系列手機的機會越高。（圖／翻攝自活動網頁）

投票時間2019/7/30 10:00～2019/8/8 23:59止，每人每天可對每支參賽作品投下一票，第1名可獲得Sony Xperia 1 大師級手機2支（總價值$61,980），第2名可獲得Sony Xperia 10 Plus 手機2支（總價值$23,980），第3名可獲得Sony Xperia 10 手機2支（總價值$19,980）。參與投票也有好禮抽，只要上網投票就有機會抽中Sony Xperia 10 手機1支（價值$9,990，共3名），中獎名單將於2019/8/9（五）14：00前於活動頁面公告，投票次數越多機會越大，馬上揪朋友一起上活動網站支持喜歡的作品。

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關鍵字：影片,創作,SONY,Xperia,高中生,畢業生,網路投票,人氣影片

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