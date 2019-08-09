女友不給看手機…還刪他裸露照！男友暴走「鐵碗痛毆」打到腦震盪

▲黃姓男子以鐵碗等傷害其女友，致無法工作，屏東地院判他要賠償女友44多萬元。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣黃姓男子，因郭姓女友不讓其看手機、及未經其同意刪除他手機內裸露照片，分別以持鐵碗、徒手等方式將郭女打成腦震盪、骨盆腔等發炎，致無法工作，且毀損郭女iPhone 6S手機，郭女請求黃賠償85萬零400元精神、工作等侵權損失。屏東地方法院審酌後判決黃男應賠償44萬9900元，及自2018年8月29日起至清償日止，按週年利率百分之5計算利息，全案可上訴。

起訴書內容指出，郭女自述她與黃姓男子原是男女朋友關係，2017年7月24日凌晨0時許，黃男在屏東市住處作勢欲察看她手機，被她拒絕後，即徒手毆打她，致使骨盆腹膜炎、右側耳骨膜創傷性破裂、腹壁挫傷傷害。同年9 月26日晚間11時許，黃男又因不滿她將其手機內裸露照片刪除，在她的租屋處，以徒手及以鐵碗毆打，致她左頭部挫傷併腦震盪、右手腕挫擦傷，且將其iPhone6S手機手機毀損致不堪使用。

法官開庭，黃說，因傷害女友等情事，已和女友和解，寫下和解書。但法官發現和解書並未書有和解金額等事項，且黃因傷害郭女等案，已被法院被判處3個月有期徒刑。但郭女請求精神等賠償金過高，判決黃應賠償郭女44萬9900元。