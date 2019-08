鑽戒套牠乳頭上…農夫求婚被罵爆　網：新娘手指多肥？

▲新加坡一名農夫把婚戒套在牛的乳頭上求婚。(圖/示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

不該把快樂建築在「牠」的痛苦之上!臉書不公開社團That's It I'm Ring Shaming近日瘋傳一張照片,有名新加坡農夫和女友求婚,竟然把鑽戒硬套到乳牛的乳房上。貼文一出,立刻引起熱烈討論,許多網友都被嚇壞了,抨擊這對情侶虐待動物,也有人開玩笑地問,「新娘的手指到底多粗啊?婚戒竟然可以套上去。」

