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鑽戒套牠乳頭上…農夫求婚被罵爆　網：新娘手指多肥？

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▲▼牛,乳房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新加坡一名農夫把婚戒套在牛的乳頭上求婚。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

不該把快樂建築在「牠」的痛苦之上！臉書不公開社團That's It I'm Ring Shaming近日瘋傳一張照片，有名新加坡農夫和女友求婚，竟然把鑽戒硬套到乳牛的乳房上。貼文一出，立刻引起熱烈討論，許多網友都被嚇壞了，抨擊這對情侶虐待動物，也有人開玩笑地問，「新娘的手指到底多粗啊？婚戒竟然可以套上去。」

照片中，乳牛其中一個乳頭被戒指緊緊勒住，只見金屬環把周圍皮膚都擠出皺褶，乳頭尾端也呈現深色，看起來是被人硬套上去的，非常不舒服，與那顆又大又閃耀的奢華鑽石呈現強烈對比。

根據《太陽報》報導，一名新加坡女網友表示，滑手機時在臉書頁面上看見這張照片，覺得實在太匪夷所思。她表示，那一位務農的朋友正與女友熱戀中，可能想要來一場「浪漫」求婚。

▲▼牛,乳房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友們紛紛撻伐這是「虐待動物」。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網友們看到照片後，紛紛留言表示「太噁心」，撻伐身為農夫竟然虐待動物，並且關心乳牛是否有受傷，「鑽戒跟整張照片都令人感到羞恥。」、「我的眼球被迫要忍受這個荒謬的東西，我要把大家也拖下水。」、「這真的他X的噁心，動物不應該受到這樣的虐待。」也有人開玩笑，「這是乳頭環嗎？」，「唯一讓乳牛受傷的，應該是農夫可怕的品味吧！」

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關鍵字：義大利,乳牛,求婚,婚戒

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