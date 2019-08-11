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台裔楊安澤擠進民主黨第3輪辯論…談槍擊大哭　桑德斯民調掉到9％

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▲▼華裔企業家兼民主黨總統初選候選人楊安澤(Andrew Yang)。（圖／達志影像／美聯社） 

▲楊安澤。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

民主黨將於9月12、13日展開第三輪總統候選人辯論，紐約出生的台裔企業家楊安澤（Andrew Yang）於8日民調拿到2％支持率，成為第9位有資格參加12日辯論的候選人。楊安澤8日透過聲明表示，全國人民聽見了他的聲音，準備談論解決槍枝暴力的方法，面對美國經濟的新現實，以及思考如何衡量國家的健康與成功。

CNN報導，民主黨候選人若想在9月登上舞台，必須在6月28日到8月28日的4次獨立民調中，獲得2％或2％以上的支持率。蒙莫斯大學（Monmouth University）8日民調結果顯示，楊安澤獲得2％支持率，符合參加第三輪辯論的資格。

楊安澤是第9位符合資格參加9月12日辯論的候選人，其他來勢洶洶的還有前副總統拜登（Joe Biden）、麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）、佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）、加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）、紐澤西州參議員布克（Cory Booker）、明尼蘇達州參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）、印第安納州南灣市長布塔加智（Pete Buttigieg）、前德州艾爾帕索眾議員歐洛克（Beto O’Rourke）。

楊安澤10日在愛荷華州被問及槍擊案相關問題時，他突然變得情緒化；當時一名母親表示，她4歲的女兒被子彈打中死亡，而她的兒子就目睹過程。楊安澤接著走下台擁抱這名媽媽，他隨後流淚表示，自己也有6跟3歲的兒子，他建議，槍枝應該進行相關升級，只有購買的人能操作，才能讓孩子處在更安全的環境。

蒙莫斯大學最新民調顯示，拜登以28％保持領先，華倫則從4月的7％上升到19％，桑德斯只有9％。

►►民主黨辯論續戰健保、種族！拜登霸氣搶發言權　賀錦麗躍前段班

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關鍵字：民主黨,辯論,2020,楊安澤,北美要聞

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