隱居東海橋下…潔癖毒蟲打造「工業風棲所」！警看傻眼：電從哪來？

▲廖姓毒蟲隱居東海橋下，還巧手打造「工業風」棲所。（圖／記者陳玉翻攝）

記者陳玉、莊智勝／台中報導

台中市一名49歲的廖姓男子吸毒成癮，還為此與家人斷絕往來，獨自轉居台灣大道東海橋下，另闢秘境休憩，每每打完零工就返回橋下吸毒解癮。警方走進廖男棲所，發現內部生活機能超乎想像，家電、床鋪一應俱全，甚至還打造成「工業風」別具特色。廖嫌也說，因為自己有相當程度的潔癖，雖然是在橋下的臨時居所，但也不想弄得太隨便。

台中市第六分局協和派出所員警4月27日實施巡邏勤務時，發現東海橋下竟然別有洞天，遭人布置成「工業風民宅」，內部電燈、電扇、床鋪、置物櫃等生活用品、家電應有盡有，甚至還有用來接水的小浴缸，看起來與一般的流浪漢居所有明顯差異，讓警方不禁好奇「屋主」身分、以及橋下空地「到底哪裡來的電？」

當天晚間，警方再度到橋下探訪，見到屋內有微弱燈光，立即上前盤查，果真發現廖姓男子正在裡頭休憩。經警方調查，還發現廖男竟是毒品慣犯，當員警上門時，正在燒烤玻璃球吸食安非他命。

廖男無奈地向警方自白，多年前染毒後就再也戒不掉，也留下多次毒品前科，甚至因毒而與家人斷絕往來，只好輾轉流落東海橋下暫居，但因他本身有潔癖，不願住所隨便又髒亂，因此還特地花費心思、巧手打造棲所，甚至偷接路燈基座的電來用，平常白天出門打零工掙錢買毒，夜晚就回到橋下吸毒解癮，若有閒暇時間，還會到附近釣魚，日子過得相當輕鬆愜意。

如今廖男因居所「太過高調」而引起警方注意，在經搜查後遭起出安非他命1包（毛重0.28克）、吸食器1組，經採尿送驗後也呈陽性反應，因此警方事後依違反毒品危害防制條例將其移送偵辦，全案經台中地檢署依法起訴。

▼警方在廖男棲所內查獲安非他命、吸食器等物。（圖／記者陳玉翻攝）