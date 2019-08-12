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台北男自潛11m深…突「黑視症」昏摔沉落21m池底…業者：他大腦關機

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記者鄒鎮宇／台中報導

台北一名29歲張姓男子11日與兩名友人前往台中的潛水旅館訓練，卻在下潛11米深時突然引發「黑視症」昏迷，一路沉到21米深，直到教練察覺有異才跳下，花費1分鐘將張男急救送醫，目前仍在加護病房觀察中。旅館業者表示，「黑視症」就像大腦關機，人會直接昏迷過去。

有著潛水執照的張男11日與2名朋友到台中潛水旅館訓練，3人想趁著中午12點前再潛一次，沒想到2名友人想上岸，張男獨自下潛到11米處時突然昏迷，一路沉落到21米深的池底。友人察覺有異立刻像教練求救，才將張男救上岸急救，送往台中榮總。

▲▼台北男自潛11m深…突「黑視症」昏摔沉落21m池底…業者：他大腦關機。（圖／東森新聞）

▲▼張男游到一半突然昏迷。（圖／東森新聞）

▲▼台北男自潛11m深…突「黑視症」昏摔沉落21m池底…業者：他大腦關機。（圖／東森新聞）

台中榮總表示，張男11日中午12時30分抵達，當下意識不清，昏迷指數7，當下立刻急救後生命跡象才逐漸恢復，現仍在加護病房進行低溫治療；胸腔內科醫師黃彥翔表示，張男目前呼吸衰竭，懷疑有缺氧性腦病變的情況，還沒脫離險境仍需觀察。

該旅館王姓執行長表示，氧氣在腦內分壓過低時，大腦會啟動像「關機」一般的機制，俗稱「黑視症(Blackout，BO)」；另外，由於張男3人都是合格的潛水員，認為對方會依照「潛伴制度」，在潛入深處時有潛伴觀看，這樣才能避免意外發生。

警方目前已調閱業者監視器，將追查是否為張男不守「潛伴制度」，獨自深潛才導致案件發生，詳細案情還有待進一步釐清。

▼業者解釋黑視症。（圖／東森新聞）

▲▼台北男自潛11m深…突「黑視症」昏摔沉落21m池底…業者：他大腦關機。（圖／東森新聞）

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關鍵字：台中,旅館,潛水,黑視症

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