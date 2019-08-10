2019囪擊音樂祭原創樂團選拔大賽　「獨立人種」榮獲寶座

▲ 2019囪擊音樂祭為原創樂團選拔大賽，祭出總獎金百萬元，經最後PK，由「獨立人種」榮獲冠軍寶座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019囪擊音樂祭為打造屬於台南在地流行音樂基地並與流行音樂 及年輕世代接軌，以台灣鼓樂展演起家的十鼓文創，秉持音樂沒有界限的理念，創辦囪擊音樂祭—原創樂團選拔大賽，祭出總獎金百萬元，經最後PK，由「獨立人種」榮獲冠軍寶座。





十鼓文創副總經理楊有文表示，長久以來十鼓文創對打造園區活 化百年工業遺產給其新生命一直不遺餘力，也非常勇於接受任何發展的可能性，在眾多粉絲的期待以及活動音樂顧問李欣峯老師的奔走促成之下，搖滾、流行、樂團的元素漸漸的在每個重要時刻悄悄進入園區，也埋下囪擊音樂祭萌生的種子。

由於夏天的氛圍很適合啤酒、音樂、搖滾，所以暑假期間向來是全台各大音樂祭舉辦的兵家必爭時期，囪擊音樂祭與全台各大音樂祭最不一樣的地方就是舉辦期間長達3週（7月20日～8月11日），貼心的設計可讓樂迷不錯過每個經典及自己喜愛的音樂祭活動，豐富又多元的音樂祭子系列活動，更特別邀請台南在地學校音樂相關系所參與『原創樂團選拔大賽』複賽及決賽的工作，以及邀請『循環經濟』及小農輔導領域發展卓越的團體為協辦單位，分別與產、學界有許多跨領域的合作，將於活動期間舉辦精彩的分享及講座。





2019囪擊音樂祭各原創樂團各顯神通，拿出真實力，台下觀眾可說是看得緊張又大呼過癮，各路好手爭霸之下，原創樂團選拔大賽得獎結果出爐，前3名分別由「獨立人種」、「問題總部」、「溫室雜草」抱得獎歸，總冠軍獎金為50萬元、亞軍25萬元，季軍則為15萬元，而主辦單位特別開出兩項評審團特別獎由「DizLike」以及「破繭而出」獲獎，獎金各為5萬元。

得獎者滿臉洋溢著喜悅，整場比賽活動也被推到最高潮，各參賽者秉持著勝不驕敗不餒的比賽精神，為囪擊音樂祭原處樂團選拔大賽畫下完美的句點，也希望明年能有更多的參賽者一同共襄盛舉。