▲ 漁夫鍋選拔嚴選鍋物界霸主，基隆號召各路料理好手來PK。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2019基隆特色美食節漁夫鍋選拔，今年規劃民眾參與，開放線上票選選出網路人氣獎，從中抽出漁夫鍋特派員擔任評審，嚴選最貼近民眾口味、最代表基隆的鍋物霸主，市長林右昌與產業發展處長林青海，23日歡迎各路料理好手一同來PK。

林右昌表示，漁夫鍋知名度打開，民眾詢問度越來越高。夏天來基隆玩水、吃美食玩一夏，冬天是基隆海鮮漁獲味鮮肥美的季節，就是吃漁夫鍋，絕對物超所值，對基隆海鮮料理更加難忘。今年活動不只在地業者參加，也歡迎外縣市餐廳業者參賽一起創作。

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▲ 基隆漁夫鍋選拔嚴選鍋物界霸主。

產發處林處表示，今年特別安排將競賽場地，從室內移至碧砂漁港舉辦。比賽從即日起，開放報名至8月30日止，邀約專業評審團透過書面審查，篩選15組競賽隊伍入選決賽，9月10日於官網公布入選結果，9月28日舉辦決賽暨頒獎典禮，發掘基隆最對味、最獨特漁夫鍋。

鼓勵民眾積極參賽，除頒發奬盃之外，第一名至第三名依序可獲得1.2萬、1萬、8千元，六名佳作可獲獎金3千2百元，此次更融入民眾參與，開放線上票選選出網路人氣獎乙位，可獲得獎金2千元，更從中抽出漁夫鍋特派員，蒞臨現場擔任評審。

產發處表示，透過這項競賽，鼓勵餐廳及店家運用基隆特有漁產與創意，民眾體驗漁夫鍋多元風味與樣貌，達到產業更升級，不只好食，更看見基隆食力!更多活動內容，可上基隆特色美食節官網：http://www.klgoodfood.com.tw/及FB粉絲專頁「早安基隆」查詢。

▲ 民眾體驗基隆漁夫鍋多元風味與樣貌。