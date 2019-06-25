花蓮客家鼓爭霸戰　27-28日開打27隊爭奪鼓王寶座

▲台灣第一女打仔楊麗菁從花蓮縣長徐榛蔚手中接下花蓮縣觀光文化大使聘書及情人袋。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／花蓮報導

2019客庄12大節慶「客鼓鳴心－鼓王爭霸戰」系列活動，將於7月27、28日分別於瑞穗鄉富源保安宮、瑞穗鄉富源國民小學熱鬧開打，25日於縣府大禮堂舉行記者會，會中台灣第一位女打仔楊麗菁從縣長徐榛蔚手中接下花蓮縣觀光文化大使聘書及情人袋。

楊麗菁在會中表示，將以「花蓮的女兒絕對不能丟臉」的信念，打出一片天，並以自身長才，為花蓮觀光及文化注入新氣象。

客庄12大節慶「客鼓鳴心──鼓王爭霸戰」每年都有喜好擊鼓樂的好手齊聚一堂，帶動花蓮中區的觀光發展及部落的小旅行。

▲楊麗菁將以「花蓮的女兒絕對不能丟臉」的信念打出一片天，並以自身長才為花蓮觀光及文化注入新氣象。

花蓮今年的夏天會很忙，大家也會玩得很開心，6月29日起鯉魚潭的紅面鴨陪小朋友一起放暑假，還有7月1日全國最大免費親水遊憩公園開幕，以及2019花蓮夏戀嘉年華也即將在7月4日到11日舉行，11月下旬更有盛岡山車來到花蓮，將整合溫泉、宮廟以及鼓王爭霸優勝隊伍加入整個遊行活動。

「歡喜鑼鼓滿客情晚會」將於7月27日16:30至20：30在富源保安宮前廣場熱情演出，來自各地優秀鼓藝團隊齊聚一堂，不僅有2018年學生組冠軍-新北市八里區米倉國民小學、社會組冠軍-聲色拔仔‧響富源震撼演出；更邀請國際知名的十鼓擊樂團、御鼓坊、重擊現實打擊樂團以及國內知名的新瓦屋花鼓隊同台飆鼓，精采程度不容小覷。

▲「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」有來自全台各路好手社會組、學生組共計27隊爭奪冠軍鼓王寶座。

重頭戲「2019客庄十二大節慶 客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」7月28日9：00~17：00將在富源國小客鼓齊鳴！來自全台各路好手社會組12隊、學生組15隊共計27隊齊聚花蓮爭奪冠軍鼓王寶座！

活動當天將安排「現場擂鼓王」趣味競賽及摸彩，最大獎50吋電視等您來帶走。另外，為解決鄉親搭乘火車前往活動現場，主辦單位於瑞穗火車站備有接駁車往返活動現場的服務，歡迎多加利用。

詳情可至活動官網 https://2019drumbattle.gogotruly.com/，或粉絲專頁http://bit.ly/2Jc9AOn查詢