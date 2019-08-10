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親子烘焙活動　陳亭妃、陳怡珍與小小廚師共享烘焙趣

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▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍姐妹，與北區文元里吳春美里長合作，舉辦「大手拉小手．親子烘焙活動」，與小小廚師共享烘焙趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍姐妹，與北區文元里吳春美里長合作，舉辦「大手拉小手．親子烘焙活動」，與小小廚師共享烘焙趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

8月是感念父親節的日子，立委陳亭妃、市議員陳怡珍姐妹，特地與北區文元里吳春美里長合作，8月10日上午舉辦「大手拉小手．親子烘焙活動」，邀請網路知名的拉拉老師，一步一步教導小朋友們製作香氣迷人的草莓瑪芬蛋糕，以及白白老師帶領大家說唱跳舞、製作趣味小玩具，整個活動中心都是孩子們的笑聲。

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍姐妹，與北區文元里吳春美里長合作，舉辦「大手拉小手．親子烘焙活動」，與小小廚師共享烘焙趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

小朋友們穿著小小圍裙跟廚師帽，用稚嫩的小手剝著巧克力塊，一邊數數、一邊用打蛋器攪拌麵糊。陳亭妃與陳怡珍忙碌地在各組間穿梭幫忙，甚至有小朋友用童音大喊「阿姨！我手好痠，幫我攪拌。」增添許多笑料。家長們紛紛感謝陳亭妃舉辦這麼好的親子活動，不僅可以讓小朋友體驗烘焙的樂趣，更讓孩子有放電的空間，一舉數得。

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍姐妹，與北區文元里吳春美里長合作，舉辦「大手拉小手．親子烘焙活動」，與小小廚師共享烘焙趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳亭妃表示，為了感謝父母平時照顧孩童的辛勞，在感恩的8月裡舉辦親子烘焙活動，帶著小朋友做出美味可口的蛋糕，送給強壯的爸爸，感謝父親無怨無悔的付出。已經好久沒有體驗烘焙的樂趣，跟孩子們一起打蛋、加奶油、攪麵糊，最後看到漂亮的成品，實在很有成就感。孩子是國家未來的棟樑，陳亭妃強調未來會持續關注教育發展，加強國家教育政策。

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍姐妹，與北區文元里吳春美里長合作，舉辦「大手拉小手．親子烘焙活動」，與小小廚師共享烘焙趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳怡珍則指出，烘焙拉拉老師在永康地區頗負盛名，好不容易替社區爭取到檔期，假日看著里內的家長帶小朋友出來參加活動，瞬間充滿朝氣，孩子源源不絕的活力是發想創意的原動力，未來會不定期舉辦類似活動，期待看見小朋友無憂無慮的歡笑。

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關鍵字：親子烘焙,陳亭妃,陳怡珍,廚師

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