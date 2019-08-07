台南警為受傷女嬰開道送醫　廚師爸做壽司表達感謝

記者林悅／台南報導

台南市警六分局金華所8月6日晚上6時許，接獲女子報案指家中10月大女嬰不慎從嬰兒推車摔落受傷，需緊急送醫，請求警協助開道送醫，員警駕車沿路開警報示燈與蜂鳴器在前方引導，約7分鐘抵達成大醫院，女嬰就醫無大礙，女嬰廚師老爸事後送親做壽司至金華所分享感謝員警。

▲市警六分局金華所員警，駕車沿路開警報示燈與蜂鳴器在前方引導送醫後無大礙，女嬰廚師老爸事後送親做壽司分享感謝警方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

6日下午突然下起傾盆大雨，不少機車騎士中途躲進騎樓下，看著天空大雨感到無助困擾，當時正值下班交通尖峰時段，車流量大，晚上6時許，一名30歲左右的女子慌張地跑進金華派出所，請員警協助開道，因她10個月大女嬰不慎從嬰兒車上摔落，下巴和口腔都是鮮血。

金華、健康路口的交通崗員警孫偉翔立即以無線電通知巡邏警網黃昱翔、楊東穎，駕駛巡邏車協助開道，原本需耗時20分鐘的5公里路程，在警方開道下約7分鐘就抵達，女嬰就醫後無大礙。

女嬰的父親莊男是一名壽司職人，他為答謝警方，並分享手藝，特別製做兩盒壽司送至金華所表示感謝。莊男說，該女嬰是他的第1個小孩，他備加疼愛、珍惜，因此看到女兒受傷，滿臉鮮血，他相當焦急不捨。今年8月8日是他當父親的第一個父親節，他知道很多員警因為輪班，父親節當晚也無法回家過節吃飯，所以他特別以此兩盒壽司答謝員警，也要先祝福員警們父親節快樂。