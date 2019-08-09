陳亭妃辦理田園工廠輔導說明會　現場擠爆近500人聆聽

▲立委陳亭妃邀請經濟部工業局長呂正華及經濟部中部辦公室主任郭坤明南下召開田園工廠輔導說明會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委陳亭妃８月9日上午特地邀請經濟部工業局長呂正華及經濟部中部辦公室主任郭坤明南下召開田園工廠輔導說明會，除了台南市議長郭信良、議員陳怡珍、吳通龍、盧崑福等人到場關心，超過500名關心工廠管理輔導法的民眾到場，會場擠得水洩不通。

台南市經發局徐國清專委、工商行政科徐慶文科長、工務局使用管理科林尚卿科長、台南市田園工廠創新協會陳明順理事長皆出席與會。由於明年初將實施新法，並落實全面納管、就地輔導，影響在即，超過500名關心工廠管理輔導法的民眾到場聆聽，可見在地業者對田園工廠相關規定的關心。

經濟部工業局長呂正華表示，今天北部交通因颱風而停擺，特地提早南下準備，可見對田園工廠的重視。修法後未登記工廠將全面納管、分類管理，屬於2016年5月19日前的工廠，若符合低污染資格，將可在10年內取得特定工廠登記，未來列為合法工廠。而之前取得臨時登記的工廠，需在2年內申請特定工廠登記，並於施行後3年內提出改善計畫，未來每年繳交營運管理金以符合特定工廠規範。申請為特定工廠後可享引進外勞、准予申請水電、土地合法等原先沒有的措施。

經濟部中部辦公室郭坤明主任表示，為了兼顧農地與環保，申請特定工廠登記一定會有些要求，建議業者們趁此次機會將產業升級，符合相關法規，對日後辦理土地變更時會更有利。

台南市經發局專委徐國清表示，台南市目前所列管未登記工廠家數約3100多家，目前已委託成功大學協助勘查，將於2019年8月至11月底盤整所有田園工廠的範圍，資料收集完成後進行分級、分類輔導管理，後續再依高汙染與低汙染工廠的級別處置。勘查期間人員都會身著背心，不會作出開單動作，請業者放心。工務局使用管理科林尚卿科長則指出，2016年5月19日之後的工廠屬於違法新建，提醒大家新建工廠會列為優先拆除對象。

現場業者亦提出許多疑問，如未來田園工廠合法化後，如何在水利地上設置排水系統，並與灌溉溝渠相容；申請許可所需的消防安檢系統容易被哄抬價格，需要提供單一窗口跟標準；規定工廠左右兩地需保留1.5米水溝，難適用於每個地方，需向行政院、內政部、環保署、市府持續協調；申請特定工廠期間是否還會被開單等議題，相關部會都一一說明並帶回研議。

陳亭妃立委表示，親自參與修法就是為了能夠兼顧業者安心經營與農地環保，2020年1月新法實施後，加上相關子法到位，經濟部也會舉辦相關座談會讓業者清楚明白規範，並協調實際執行上的困難。陳委員現場要求政府提供單一窗口，設立專線與法規諮詢，簡化申請程序。基本上申請有兩年的緩衝時間，第3年內處理所有改善計劃，就是要讓業者可以申請自來水、高壓電，讓特定工廠的權益跟正式工廠一樣。為了取得一樣的權利，不要影響農業發展，才會有很多要求，希望業者體諒，未來政府能順利全面納管、就地輔導。

郭信良議長指出，台南市各區都有建在農田裡的違章工廠，這是有其歷史淵源，現在中央政府修法就是希望在兼顧農地和環保的同時，讓這些工廠的老闆能安心經營下去。郭信良議長呼籲，只要是合乎條件的未登記工廠，都應該按期程積極申請納管。