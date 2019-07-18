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連日大雨鹽水溪便道地基掏空　立委陳亭妃、市議員陳怡珍緊急會勘

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▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍偕同大港里里長黃良賢、西賢里里長陳清佳，邀集教育部、第六河川局、台南市政府等官員前往現場會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍偕同大港里里長黃良賢、西賢里里長陳清佳，邀集教育部、第六河川局、台南市政府等官員前往現場會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區大興街652巷與中西區西賢里交界處、靠近鹽水溪端，為一便道通往安平地區，行走車輛眾多且快速，是地方聯外的重要道路，日前路面因故塌陷、破一大洞，搶修後大雨沖刷，護岸底端竟出現掏空的情形，隨時可能崩塌。

陳亭妃立委指出，原本經陳怡珍議員通報北區區公所搶修後恢復。沒想到，近日大雨沖刷，護岸底端竟出現掏空的情形，隨時可能崩塌，若車輛於晚上行駛，一個不注意非常容易發生危險。

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍偕同大港里里長黃良賢、西賢里里長陳清佳，邀集教育部、第六河川局、台南市政府等官員前往現場會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

立委陳亭妃、市議員陳怡珍偕同大港里里長黃良賢、西賢里里長陳清佳，7月18日邀集教育部秘書處戴玉萍科長、第六河川局邱忠川局長、台南市政府水利局葉俊良副總工程司與北區區公所李皇興區長前往現場會勘，釐清權責所屬。

由於土地事涉教育部學產用地，會中決議由教育部先進行鑑界作業，確定國有地與私有地範圍，由水利局進行防護工程的施作，若有需要用到私有地部分，請里長、區公所協助溝通、取得地主同意書，以最快速度修補鹽水溪路旁護堤，降低居民擔憂，防止意外發生。

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍偕同大港里里長黃良賢、西賢里里長陳清佳，邀集教育部、第六河川局、台南市政府等官員前往現場會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市議員陳怡珍指出，前陣子大港里里長黃良賢通報，便道路面破了一個大洞，深怕附近行駛的車輛不小心跌落會出現危險，趕緊要求北區區公所幫忙搶修，保護民眾生命安全。然而連日大雨過後，里長發現該護堤的地基日漸掏空，由於土地所屬權責複雜，成了三不管地帶，立委陳亭妃立即要求中央與地方單位共同會勘，以民眾的安全為優先考量，用最快速度修補鹽水溪護堤。

陳亭妃表示，這條便道是交通繁雜的區域，出現地基掏空，附近居民及里長都擔心會有不幸事件發生，由於土地包含教育部管理的學產用地，立即要求教育部儘速鑑界，再由水利局快速施工、鞏固地基，私有地部分請里長進行溝通、取得地主同意書後，一併修補鹽水溪護堤，才能降低居民擔憂，改善交通安全環境，徹底防止掏空繼續發生。

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關鍵字：鹽水溪,便道,地基,掏空,陳亭妃,陳怡珍,會勘

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