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持牙刷嗆殺...少女浴室內遭OO！渣男瞎扯：在挑逗　自曝童年陰影：我想報復

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牙刷。（圖／記者李佳蓉攝）

▲顏男持牙刷恐嚇少女，還在浴室內性侵得逞，事後竟辯「是在挑逗」遭法官判刑8年半。示意圖與本案無關。（資料照／記者李佳蓉攝）

記者陳韻如／台北報導

北市一名顏姓男子發現少女靜靜（化名，智能障礙）獨自站在街上，居然假意陪同回家，但卻趁靜靜洗澡時拿牙刷恫嚇「不聽話，殺掉妳」，性侵得逞。高等法院審理後，認為顏男說詞前後不一，又稱拿牙刷「是在挑逗靜靜」，因此依加重強制性交罪判他8年半有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，2017年11月間，顏男本來坐在路邊機車上滑手機，靜靜突然上前詢問幾點，而在對話中發現她似乎有智能障礙，試探之下得知她的家裡沒大人，變色心大起，假意陪少女回家，卻趁著對方在浴室洗澡時，衝進去拿牙刷恐嚇「若不聽話，就要殺掉妳」。少女嚇得不敢反抗，只能任由顏男舔胸、摸下體，慘遭性侵得逞。

靜靜慘遭性侵後，嚇得趕緊向鄰居求救，並通知其母親報警。靜靜在法庭上哭訴，「他拿牙刷戳我的胸口，我在浴室內喊了100次的救命，那個人說再喊就要把我殺了。」靜靜還表示，顏男在浴室中不斷吸允他的胸部，「用他的雞雞戳我月經的地方。」

小花的母親則證稱，在這件事情之後，小花陸續復發7次癲癇，明顯就是遭到性侵後產生焦慮、不安的情緒反應。而鄰居也出面表示，少女曾求助有陌生男子跟著她回家還性侵她。

然而，顏男到案後卻稱自己因為先前被強暴的陰影，讓他把仇恨轉嫁到少女身上，但之後卻翻供辯稱根本不清楚少女智能不足，拿牙刷只是為了挑逗靜靜，且與靜靜發生性行為也是經過對方同意，並沒有強迫對方。

法官審理後認為，顏男才剛因性侵案被判緩刑，卻又忍不住自身慾望，再次性侵少女，且犯後前後供詞還不一，足見狡辯、不知悔改，因此依加重強制性交罪判他8年半有期徒刑，全案可上訴。

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關鍵字：牙刷,恐嚇,性侵

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