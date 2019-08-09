　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太舒服睡著！她感覺「後面濕濕」驚醒...扭頭見按摩師光下體爬上　崩潰爆哭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼按摩。（圖／pixabay）

▲台北市一名按摩師傅試圖硬上女客被判刑（示意圖／免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名梁姓按摩師趁著女客人憶憶（化名）睡著時，竟將對方衣物全扒光，還伸舌舔下體，見到憶憶轉醒，乾脆施用暴力想讓對方屈服。台北地方法院審理後，依強制性交未遂罪盼梁男有期徒刑1年8月，可上訴。

根據判決書，梁男在台北市一間足體按摩店任職按摩師傅。憶憶2018年3月12日凌晨1時與友人到店家消費，先是換上店家提供的上衣、短褲後，便開始接受梁男的按摩，過程中憶憶不小心睡著。

沒想到梁男覺得有機可趁，竟脫掉憶憶的短褲、內褲，以及自己的下半身衣物，從憶憶的背後伸出舌頭狂舔憶憶的肛門及陰道周圍；此時憶憶察覺不對勁驚醒，隨即要轉身爬起，沒想到梁男見狀以雙腳跪趴在憶憶的身體兩側，用身體壓制，試圖性侵。

憶憶被嚇壞了，不斷用手腳推拒、踢踹的方式抵抗，所幸過程踢中梁男的下體，憶憶才得以逃脫，她趕緊下床套上自己的上衣及內褲後，便奪門而出呼救，並報警處理。

法官勘驗各項事證後，認為梁男暴力侵犯憶憶，導致憶憶事後與檢察官、法官聯繫時及審判中都情緒激動、哽咽落淚；但考量梁男沒有前科，從越南依親來台，還在擔任師傅，無不動產及存款，依強制性交未遂罪判他有期徒刑1年8月，全案仍可上訴。

【更多新聞】

才剛溫馨接送完...陽光師突墜樓亡！妻崩潰不相信　淚喊：我等他接我放學

喜獲龍鳳胎FB甜喊：心裡滿滿　陽光男教師停車場墜樓亡...父親節成忌日

拒繳98萬稅！爽開LEXUS住豪宅...法院秒送看守所　他嚇歪call女23hrs急吐錢

ET快訊
劉真首曝「3歲女兒真面目」！　五官神複製辛龍…高顏值驚呆網
25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！185萬粉嚇傻：怎
颱風天不要叫外送？員工吐心聲：我們自認的貼心造成他們經濟負擔
快訊／利奇馬「消風」轉中颱　台中、苗栗、新竹陸警解除脫離暴風

關鍵字：按摩,性侵,私密處,肛門

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／屋內惡臭！消防破門「驚見乾屍」　鑑識小組趕往採證

20歲單親爸停路邊車震小女友　「一次就中」嗨完傻眼

太舒服睡著！她感覺「後面濕濕」驚醒...扭頭見按摩師光下體爬上　崩潰爆哭

直播幾百人看他們被暴打！朋友「趴地吐血」…他替友挨刀慘遭斷腳筋

男不爽就「扔嬰」！與妻「拔河」3月大女兒　害腦出血＋肋骨斷＋發展遲緩

80歲嬤拿鐮刀偷7顆高麗菜！檢依「加重竊盜罪」起訴　地院逆轉判無罪

利奇馬颱風襲台預防性關水門　新莊警加強交疏管制

離婚多年沒看過小孩…到法院淪被告才知兒砍人　媽無奈：能不能賠少一點

持牙刷嗆殺...少女浴室內遭OO！渣男瞎扯：在挑逗　自曝童年陰影：我想報復

OL搭北捷「感覺」天天被摸　報警抓到狼...真相讓她更崩潰

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

7旬公嬤騎車找路「突蛇行鬼切」 垃圾車陷死角撞上...差1秒輾過

半路見主子爽躺「VIP座位」看風景 沒檢查就出門...媽無意識帶貓兜風

手忙腳亂！超狂媽咪單挑4胞胎 每晚崩潰大合唱...哄睡花2hrs

湖邊擺Pose狂拍女友突重心不穩　下秒變「落水網美」男友一旁笑翻

見吳尊鞋子壞了...炎亞綸：我借你！　球場對決放一邊「兄弟情互動」閃爆

快訊／屋內惡臭！消防破門「驚見乾屍」　鑑識小組趕往採證

20歲單親爸停路邊車震小女友　「一次就中」嗨完傻眼

太舒服睡著！她感覺「後面濕濕」驚醒...扭頭見按摩師光下體爬上　崩潰爆哭

直播幾百人看他們被暴打！朋友「趴地吐血」…他替友挨刀慘遭斷腳筋

男不爽就「扔嬰」！與妻「拔河」3月大女兒　害腦出血＋肋骨斷＋發展遲緩

80歲嬤拿鐮刀偷7顆高麗菜！檢依「加重竊盜罪」起訴　地院逆轉判無罪

利奇馬颱風襲台預防性關水門　新莊警加強交疏管制

離婚多年沒看過小孩…到法院淪被告才知兒砍人　媽無奈：能不能賠少一點

持牙刷嗆殺...少女浴室內遭OO！渣男瞎扯：在挑逗　自曝童年陰影：我想報復

OL搭北捷「感覺」天天被摸　報警抓到狼...真相讓她更崩潰

快訊／屋內惡臭！消防破門「驚見乾屍」　鑑識小組趕往採證

利奇馬亂交通！高鐵提早恢復全線營運　9日陸海空異動懶人包

《魔女宅急便》30周年萌推黑貓吉吉撲滿　投錢就唱歌、還會擺頭眨眼

小資族也能輕鬆遊義大利！8天這樣玩5萬有找

你絕對沒看過的大驚奇！來趟中國貴州深度旅遊吧

秋天來鳥取賞楓！拜訪《名偵探柯南》《鬼太郎》故鄉

20歲單親爸停路邊車震小女友　「一次就中」嗨完傻眼

利奇馬「消風」高鐵提前恢復全線營運　13:30起南港台中左營加開班次

應對香港紛亂　「佔中」行動處長劉業成回鍋

動物園才剛歡慶母獅誕下2子　3天後…牠竟發狂吃掉雙胞胎

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

社會熱門新聞

男師墜13樓身亡　妻曾自責：我..

正妹借宿　色男忍43hrs強壓..

彰議員小三起底　台中有小孩的媽

真的拖去山上打　男子疑欠債遭虐

未兩段式左轉被撞死　聯結車駕駛..

少年溺死浴缸　阿姨：我用童軍繩..

志願役自戕亡　家屬：大兵手記整..

女車主急報案「4片玻璃被偷了」..

議員玩親親急撇清　孕妻怒：別騙..

即／國1大貨車追撞遊覽車　颱風..

OL搭北捷天天被摸　報警抓到狼..

183高壯天菜PO不雅片約炮　..

彰議員情人節親小三放閃　8月大..

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

更多熱門

相關新聞

持牙刷嗆殺...少女浴室內遭OO！渣男瞎扯：在挑逗

北市一名顏姓男子發現少女靜靜（化名，智能障礙）獨自站在街上，居然假意陪同回家，但卻趁靜靜洗澡時拿牙刷恫嚇「不聽話，殺掉妳」，性侵得逞。高等法院審理後，認為顏男說詞前後不一，又稱拿牙刷「是在挑逗靜靜」，因此依加重強制性交罪判他8年半有期徒刑，全案可上訴。

少女初識男網友就去他家慘遭性侵

保證48小時不越軌男破功硬上嫩妹

她私密處「長出大核桃」醫傻了：罕見癌症

遭脫衣吻胸！她崩潰抵抗　補教師：妳展現極強意志力

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆身亡

利奇馬下毛毛雨！台北人：放假心虛

台中沒放遭轟！盧秀燕曝「關鍵」網戰翻

男師墜13樓身亡　妻曾自責：我不配當媽

600萬粉口罩男神「一露全臉變小夫」

游否希千萬麥拉倫停路邊「被硬上」！爆打25歲狂粉

母兩副眼鏡配10萬！網解帳單：店員殺慘了

颱風天別叫外送？　網紅：自認貼心造成他們負擔

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！「60分鐘閨房愛情片」傳出

強颱利奇馬路徑「偏北分量大」

佔有慾最強4大星座男！天蠍愛吃醋

利奇馬11級強風+大豪雨　不排除轉彎

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚呆萬人

育兒津貼上路8天！幼童爸繳學費「省76％」

土豪哥開戰巴哈首富嗆：錯了賠1.2億元

更多

最夯影音

更多

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面