太舒服睡著！她感覺「後面濕濕」驚醒...扭頭見按摩師光下體爬上　崩潰爆哭

▲台北市一名按摩師傅試圖硬上女客被判刑（示意圖／免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名梁姓按摩師趁著女客人憶憶（化名）睡著時，竟將對方衣物全扒光，還伸舌舔下體，見到憶憶轉醒，乾脆施用暴力想讓對方屈服。台北地方法院審理後，依強制性交未遂罪盼梁男有期徒刑1年8月，可上訴。

根據判決書，梁男在台北市一間足體按摩店任職按摩師傅。憶憶2018年3月12日凌晨1時與友人到店家消費，先是換上店家提供的上衣、短褲後，便開始接受梁男的按摩，過程中憶憶不小心睡著。

沒想到梁男覺得有機可趁，竟脫掉憶憶的短褲、內褲，以及自己的下半身衣物，從憶憶的背後伸出舌頭狂舔憶憶的肛門及陰道周圍；此時憶憶察覺不對勁驚醒，隨即要轉身爬起，沒想到梁男見狀以雙腳跪趴在憶憶的身體兩側，用身體壓制，試圖性侵。

憶憶被嚇壞了，不斷用手腳推拒、踢踹的方式抵抗，所幸過程踢中梁男的下體，憶憶才得以逃脫，她趕緊下床套上自己的上衣及內褲後，便奪門而出呼救，並報警處理。

法官勘驗各項事證後，認為梁男暴力侵犯憶憶，導致憶憶事後與檢察官、法官聯繫時及審判中都情緒激動、哽咽落淚；但考量梁男沒有前科，從越南依親來台，還在擔任師傅，無不動產及存款，依強制性交未遂罪判他有期徒刑1年8月，全案仍可上訴。

【更多新聞】

才剛溫馨接送完...陽光師突墜樓亡！妻崩潰不相信 淚喊：我等他接我放學



喜獲龍鳳胎FB甜喊：心裡滿滿 陽光男教師停車場墜樓亡...父親節成忌日



拒繳98萬稅！爽開LEXUS住豪宅...法院秒送看守所 他嚇歪call女23hrs急吐錢