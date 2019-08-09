16歲妹「台南→台中」求職！慘被洗車男2度壓上崩潰：不要...急PO臉書求救

▲台南少女求職慘遭性侵，靠臉書求救脫困。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名經營洗車場的葉姓男子，透過網路直播認識了一名台南少女憶憶（化名），得知對方想找工作，便邀對方到洗車場工作，卻藉機2度性侵憶憶。憶憶嚇壞又不敢抵抗，只好在臉書上發文求助，所幸友人趕到將她救出。台中地方法院依強制性交罪判葉男有期徒刑2年，緩刑3年。可上訴。

根據判決書，葉男2018年10月11日透過網路直播結識年僅16歲的少女憶憶，隨即邀約她到自己開的洗車場工作；意義也不疑有他從台南搭車到台中，當晚在葉男承租的雅房內休息，孰料對方竟動了邪念，不顧憶憶直喊，「不要」、「會痛」、「我不喜歡，而且我有男友」等語，2度性侵得逞。

憶憶因在外縣市人生地不熟，不敢自行離去，2天後只好在臉書上發文求救，等友人前來停車場將她救出，並報警處理；葉男則在到案後坦承犯行。

法院審酌葉男與憶憶是網友關係，卻趁著住在憶憶住在自己家中的機會，無視拒絕侵害她的性自主權，但考量雙方已以30萬元達成和解，葉男也獲得憶憶的原諒，最後依2個成年人故意對少年犯強制性交罪，分別處有期徒刑1年8月，應執行有期徒刑2年，緩刑3年，期間付保護管束，還須賠償憶憶6萬元。全案仍可上訴。

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